생후 20개월 ‘영양결핍’으로 숨지게 한 20대 친모···친척 신고에 경찰 긴급체포·구속

본문 요약

생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대가 구속됐다.

A씨는 인천시 남동구 주택에서 생후 20개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 4일 오후 8시쯤 A씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B양을 발견한 뒤 A씨를 긴급 체포했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

생후 20개월 ‘영양결핍’으로 숨지게 한 20대 친모···친척 신고에 경찰 긴급체포·구속

입력 2026.03.08 08:08

수정 2026.03.08 08:36

  • 김태희 기자

영장실질심사 앞두고 “미안하다”

생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대 친모가 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다. 연합뉴스

생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대가 구속됐다.

8일 법조계에 따르면 인천지법 김지영 판사는 지난 7일 오후 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의를 받는 A씨(20대)의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨는 인천시 남동구 주택에서 생후 20개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 경찰은 지난 4일 오후 8시쯤 A씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B양을 발견한 뒤 A씨를 긴급 체포했다.

A씨는 남편 없이 B양을 포함해 두 명의 자녀를 양육한 것으로 조사됐다. 그는 생계·의료·주거 급여를 받는 기초생활수급자로, 경제 사정이 좋지 않았던 것으로 파악됐다.

앞서 국립과학수사연구원은 B양의 시신을 부검한 뒤 “영양결핍으로 사망한 것으로 추정된다”는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.

A씨는 전날 영장실질심사를 앞두고 “아기에게 미안한 마음이 없느냐”는 취재진의 질문에 “미안하다”고 말했다.

