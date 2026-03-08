“청장 없다는 사실도 잊어”···산림청장은 해임 직후 임명, 경찰청장은 1년 넘게 공석

경찰 수장 자리가 빈 지 1년이 넘었다. 2024년 12·3 내란 이후 국회가 조지호 전 경찰청장을 탄핵소추한 지 1년3개월이 지났고, 헌법재판소가 파면을 결정한 것도 3개월 전이다. 경찰 내부에서는 정책 추진에 문제가 생길 수 있다는 우려가 나온다.

경찰청장 직무대행은 2024년 12월부터 이호영 전 경찰청 차장이, 지난해 6월부터 유재성 신임 경찰청 차장이 맡았다. 지난해 12월 조 전 청장이 파면을 당하면서 새 청장을 임명할 수 있게 됐지만 새 정부는 3개월째 자리를 비워두고 있다.

기관장 자리가 비어 있는 곳은 경찰만은 아니다. 소방청은 지난해 9월 허석곤 전 청장이 내란 가담 의혹으로 직위해제됐고, 해양경찰청도 지난해 12월부터 직무대행 체제다. 검찰총장 역시 심우정 전 총장이 지난해 7월 사퇴한 뒤 비어있다.

반면 산림청은 지난달 21일 김인호 전 청장이 음주 교통사고로 직권면직되자마자 박은식 차장이 신임 됐다.

경철청장 공백이 길어지면서 경찰 인사도 늦어지고 있다. 경찰은 최근 치안감 승진 인사까지 겨우 마쳤다. 경무관·총경 승진 인사는 아직이다.

경찰 관계자들은 답답해한다. 검찰청 폐지, 형사소송법 개정, 보완수사권 논란, 자치경찰제 도입 등 경찰 현안에서 명확한 목소리를 내기 힘들기 때문이다.

신임 청장 후보군은 진작에 꾸려졌다. 청장 직무대행이기도 한 유재성 차장과 박성주 국가수사본부장이 후보 1~2순위로 꼽힌다. 다만 유 차장과 박 본부장 모두 올해 만 60세로 정년을 맞는다. 경찰청장·해경청장·국가수사본부장이 임기 중 정년에 도달해도 잔여 임기를 마칠 수 있도록 하는 경찰공무원법 일부개정안이 국회를 통과하면 임명에 문제가 없다. 박정보 서울경찰청장(치안정감)과 국정기획위원회에 파견 간 김종철 경남경찰청장(치안감)도 새 청장 후보군으로 거론된다.

경찰청 관계자는 “가끔 청장이 공석이라는 사실을 잊고 있을 정도로 길어지고 있다”며 “경찰청장이 없으면 힘 있게 정책을 추진하지 못하고 치안 활동에도 영향이 갈 수 있는데, 지금은 너무 오래돼 익숙해진 것 같다”고 푸념했다.