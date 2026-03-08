유네스코 등재된 경주 양동마을 내 주택 화재···초가 등 3동 피해

유네스코 세계문화유산에 등재된 경주 양동마을 내 주택에서 불이 나 2시간여만에 진화됐다.

경북소방본부에 따르면, 8일 0시23분쯤 경북 경주시 강동면 한 단독주택에서 불이 나 초가 등 3채를 태우고 2시간여만에 진화됐다.

화재는 국가민속유산이 아닌 민박 용도로 사용 중인 곳에서 발생했다. 불이 날 당시 민박 중이던 2명은 스스로 대피했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.