“전적으로 찬성한다”더니···트럼프 “쿠르드 개입 원치 않는다” 입장 선회

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이란과의 전쟁과 관련해 쿠르드족의 개입을 원하지 않는다는 입장을 밝혔다. 이는 앞서 언론 인터뷰에서 쿠르드족의 이란 공격 가능성에 대해 “전적으로 찬성한다”고 언급했던 것과는 달라진 것이다.

트럼프 대통령은 이날 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 에어포스원에서 기자들과 만나 “쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다”며 “그들이 개입하지 않아도 전쟁은 이미 충분히 복잡하다”고 말했다. 이어 “우리는 쿠르드족과 매우 우호적인 관계지만, 전쟁을 더 복잡하게 만들고 싶지 않다”며 “그들은 개입 의사가 있지만 나는 개입하지 말라고 말했다”고 설명했다.

이 같은 입장 변화는 쿠르드족이 참전할 경우 이란과의 충돌이 중동 전역으로 확산할 수 있다는 우려를 고려해 전선을 확대하지 않으려는 판단이 작용한 것으로 보인다. 쿠르드족은 튀르키예·이라크·이란·시리아 등에 걸쳐 약 3000만~4000만명이 거주하는 세계 최대의 무국가 민족으로 오랫동안 독립 국가나 자치 영토 확보를 목표로 해왔다.

트럼프 대통령은 전쟁 이후 이란의 지도자가 바뀔 가능성에 대해 “말할 수 없지만 아마도 아닐 것 같지는 않다”고 말해 변화 가능성을 시사했다. 또한 마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 사과하고 공격 중단을 선언한 것에 대해서는 “그것은 항복”이라며 “그 국가들과 우리에게 사실상 항복한 것”이라고 주장했다.

이어 “우리는 이란과 합의를 모색하는 상황이 아니다”라며 “이란은 합의를 원하지만 우리는 그렇지 않다”고 강조했다. 이란의 차기 지도부에 대해서는 “이란을 전쟁으로 끌고 가지 않을 대통령을 선택해야 한다”고 말했다.