허위 서류로 보조금 타내고 직원 임금은 떼먹고···광고대행사 대표에 “실형”

울산지법, 징역 2년6개월 선고 “엄히 처벌해야 할 필요성 있다”

허위 서류로 정부 보조금을 타 내고, 노동자 임금과 퇴직금 수억 원을 지급하지 않은 광고대행사 대표가 실형을 선고받았다.

울산지법 형사6단독 이현경 부장판사는 최근 보조금 관리에 관한 법률 위반과 근로자 퇴직급여 보장법 위반 혐의 등으로 A 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다고 8일 밝혔다.

A 씨는 울산의 한 업체 사장으로 근무하며 2021년 울산시 산하기관의 보조금 지원사업에 선정됐다. A 씨는 해당 사업의 홍보영상 등을 만들기로 하고 5000만 원을 지원받았다.

A 씨는 규모가 큰 업체 4곳에 홍보영상과 카드뉴스, 포털사이트 키워드 광고, 서비스 플랫폼 제작 등을 맡겨, 5000만 원을 지출한 것처럼 서류를 꾸며 해당 기관에 제출했다. 그러나 A 씨는 단가가 저렴한 외부업체 2곳에 플랫폼 제작과 영상 제작을 맡기고, 나머지는 자신의 업체에서 자체 제작한 것으로 드러났다. 실제 제작 비용은 2200만 원에 불과했다.

또 A 씨는 다른 업체가 제작한 영상을 자신이 제작한 것처럼 꾸며 중소벤처기업진흥공단에 제출하는 수법으로 정부 보조금 3000만 원을 받기도 했으며, 이와 별도로 직원 18명의 임금과 퇴직금 등 3억2000만 원을 주지 않은 사실도 적발됐다.

재판부는 “보조금 부정 수급은 실질적인 혜택을 받아야 하는 국민의 피해로 이어질 수 있어 엄히 처벌해야 할 필요성이 있다”며 “임금체불 역시 노동자에게 상당한 경제적, 정신적 고통을 준 것으로 보인다”고 양형 이유를 밝혔다.