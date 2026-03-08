이 대통령 “‘여가부 폐지’ 내건 전 정부서 후퇴 겪어···흐름 되돌려 성평등 사회로”

세계 여성의 날 메시지 “성평등 결실이 모두의 삶에 골고루 스며들길”

이재명 대통령은 세계 여성의 날인 8일 “얼마 전까지만 해도 우리는 여성가족부 폐지 공약을 내건 전 정부로 인해 성평등 정책이 축소되고 후퇴하는 시기를 겪기도 했다”며 “이제 그 흐름을 되돌려 성평등 정책을 제자리로 복원하고, 과거의 공백을 채우며, 실질적인 성평등 사회를 향해 한 걸음 한 걸음 나아가고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스에 ‘차이가 차별이 되지 않고, 다름이 배제의 이유가 되지 않는 사회를 향해’라는 제목의 글을 올리고 “매년 이날이 되면 여성의 인권 신장을 위해 애써 오신 분들의 지난한 발걸음을 되새기며, 우리 사회의 성평등을 위한 과제를 다시금 돌아보게 된다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “탄핵 이후 처음으로 맞이하는 올해 세계여성의날은 더욱 각별한 의미를 지닌다”며 “2024년 내란 위기 극복을 위해 광장에서 연대했던 여성들이 한국여성단체연합으로부터 ‘올해의 여성운동상’을 수상했다는 반가운 소식도 전해 들었다”고 했다.

이 대통령은 “국가인권위원회에 따르면 우리나라에서는 이미 1920년대 나혜석, 박인덕 선생 등 여성운동가들이 세계여성의날을 기념해 왔으나 일제의 탄압으로 맥이 끊겼다가 1985년 제1회 한국여성대회를 열며 공식적인 기념이 다시 이어지기 시작했다”고 설명했다.

이 대통령은 전임 정부에서의 여성가족부 폐지 추진 등 성평등 정책 축소를 언급한 뒤 “차이가 차별이 되지 않고, 다름이 배제의 이유가 되지 않는 사회, 그리하여 누구나 안전하고 존엄하게 살아갈 수 있는 공동체를 반드시 만들겠다”고 말했다.

아울러 이 대통령은 세계여성의날 조직위원회(IWD)가 정한 2026년 세계 여성의 날 주제인 ‘베풀수록 커진다(#GiveToGain)’를 언급하며 “우리가 함께 베풀며 가꾸어 갈 성평등의 결실이 여성과 남성, 세대와 계층을 넘어 대한민국 국민 모두의 삶에 골고루 스며들길 간절히 소망한다”고 덧붙였다.