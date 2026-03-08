HD현대일렉, 북미 2공장 기공식 개최…“연간 2000억원 매출 증대”

2만9000㎡ 규모, 내년 4월 준공

HD현대일렉트릭이 북미 생산법인 증설에 착수했다.

HD현대일렉트릭은 지난 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리에서 북미 생산법인 터에서 제2공장 기공식을 열었다고 8일 밝혔다. 북미 생산법인 터 내 2만9000㎡(약 8800평) 규모로 조성되는 제2공장은 내년 4월 준공될 예정이다.

HD현대일렉트릭은 약 2억달러(2900억원)를 투자해 초고압 변압기 생산능력을 기존보다 50% 확대하고, 미국 내 수요가 증가하고 있는 765㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기의 시험·생산 설비를 구축할 계획이다. 공장 준공 이후에는 연간 약 2000억원 규모의 매출 확대를 기대하고 있다.

앞서 HD현대일렉트릭이 2011년 설립한 북미 생산법인 ‘HD현대 파워 트랜스포머스 USA’는 미국 내 최대 전력변압기 생산시설이다. HD현대일렉트릭은 법인 설립 당시 626억원을 투입했고, 2018년 537억원을 추가 투자해 생산 공간을 확충했다. 2023년에는 183억원을 들여 변압기 전용 보관장을 증축하는 등 현지 투자를 지속했다.

생산 실적도 꾸준히 늘었다. 2017년 1억달러 수준이던 매출은 지난해 약 4억달러까지 늘었다. 고용 인원도 2011년 100여명에서 지난해 약 460명으로 확대됐다. 제2공장이 완공되면 약 200명을 추가 채용할 예정이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “북미 생산법인은 현지 생산 기반을 바탕으로 미국 시장 내 입지를 강화하는 데 핵심적인 역할을 해왔다”며 “이번 제2공장을 성공적으로 완공하고, 올해 9월 완료 예정인 울산공장 증설과도 시너지를 내 북미 초고압 변압기 시장에서의 지배력을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.