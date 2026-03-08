창간 80주년 경향신문

HD현대일렉, 북미 2공장 기공식 개최…“연간 2000억원 매출 증대”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

HD현대일렉트릭이 북미 생산법인 증설에 착수했다.

HD현대일렉트릭은 지난 6일 미국 앨라배마주 몽고메리에서 북미 생산법인 터에서 제2공장 기공식을 열었다고 8일 밝혔다.

북미 생산법인 터 내 2만9000㎡ 규모로 조성되는 제2공장은 내년 4월 준공될 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

HD현대일렉, 북미 2공장 기공식 개최…“연간 2000억원 매출 증대”

입력 2026.03.08 10:40

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2만9000㎡ 규모, 내년 4월 준공

김영기 HD현대일렉트릭 사장(왼쪽 네번째) 등 HD현대일렉트릭 관계자들이 지난 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리 HD현대일렉트릭 북미 생산법인에서 2공장 기공식 기념촬영을 하고 있다. HD현대일렉트릭 제공

김영기 HD현대일렉트릭 사장(왼쪽 네번째) 등 HD현대일렉트릭 관계자들이 지난 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리 HD현대일렉트릭 북미 생산법인에서 2공장 기공식 기념촬영을 하고 있다. HD현대일렉트릭 제공

HD현대일렉트릭이 북미 생산법인 증설에 착수했다.

HD현대일렉트릭은 지난 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리에서 북미 생산법인 터에서 제2공장 기공식을 열었다고 8일 밝혔다. 북미 생산법인 터 내 2만9000㎡(약 8800평) 규모로 조성되는 제2공장은 내년 4월 준공될 예정이다.

HD현대일렉트릭은 약 2억달러(2900억원)를 투자해 초고압 변압기 생산능력을 기존보다 50% 확대하고, 미국 내 수요가 증가하고 있는 765㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기의 시험·생산 설비를 구축할 계획이다. 공장 준공 이후에는 연간 약 2000억원 규모의 매출 확대를 기대하고 있다.

앞서 HD현대일렉트릭이 2011년 설립한 북미 생산법인 ‘HD현대 파워 트랜스포머스 USA’는 미국 내 최대 전력변압기 생산시설이다. HD현대일렉트릭은 법인 설립 당시 626억원을 투입했고, 2018년 537억원을 추가 투자해 생산 공간을 확충했다. 2023년에는 183억원을 들여 변압기 전용 보관장을 증축하는 등 현지 투자를 지속했다.

생산 실적도 꾸준히 늘었다. 2017년 1억달러 수준이던 매출은 지난해 약 4억달러까지 늘었다. 고용 인원도 2011년 100여명에서 지난해 약 460명으로 확대됐다. 제2공장이 완공되면 약 200명을 추가 채용할 예정이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “북미 생산법인은 현지 생산 기반을 바탕으로 미국 시장 내 입지를 강화하는 데 핵심적인 역할을 해왔다”며 “이번 제2공장을 성공적으로 완공하고, 올해 9월 완료 예정인 울산공장 증설과도 시너지를 내 북미 초고압 변압기 시장에서의 지배력을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글