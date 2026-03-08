사전협상 공공기여 10조원 확보···현금 비중 확대해 강북 개발에 쓴다

서울시가 2009년 도입한 ‘도시계획변경 사전협상제도’로 확보한 공공기여 규모가 누적 10조원을 넘어섰다.

8일 서울시에 따르면 지난해 12월 기준 25개 사전협상 대상 부지에서 약 10조708억원이 확보될 전망이다. 이중 현금은 약 2조5000억원(25%), 도로·건축물·시설개선 등 기부채납 형식의 설치 제공이 약 7조5000억원(75%)을 차지한다.

사전협상제도는 5000㎡ 이상 대규모 부지를 개발할 때, 민간과 공공이 협상을 통해 도시계획을 변경하고 개발이익 일부를 공공기여로 환수하는 제도다. 서울시가 전국 최초로 도입한 후 28개 지자체로 확산하면서 특혜 논란을 줄인 대표적인 도시계획 제도로 자리매김했다.

시는 사전협상제도로 확보한 공공기여를 강북권 개발에 활용하기 위해 현금 비중을 확대할 계획이다. 동남권 등 기반시설이 충분한 지역은 필수 시설을 제외한 기부채납을 최소화하고, 현금 공공기여를 기존 30%에서 최대 70% 수준까지 늘려 강북 지역에 전략적으로 재배분한다.

공공기여를 균형발전에 활용할 수 있도록 사전협상제도도 개선한다. 먼저 동남권보다 개발 유인이 약한 강북 지역의 공공 기여율을 최대 50% 이내에서 조정할 수 있게 하고, 비주거 비율도 완화할 수 있게 개선한다. 단일 소유자에 한정됐던 사전협상대상자 요건도 ‘다수 소유’로 확대할 계획이다.

또한 ‘사전협상형 타운매니지먼트’를 도입해 준공 이후 관리 주체가 분산되면서 발생하는 공유지 사유화, 공공보행통로 폐쇄 등 문제를 해소하는 지역관리 방안도 마련한다.

외국인 관광수요 증가에 대응한 숙박 인프라도 사전협상 방식으로 확충한다. 관광 숙박시설을 도입하면 지구단위계획 수립 기준을 준용해 용적률을 최대 1.3배까지 완화해준다.

사전협상제도는 서울 전역에서 준공 3곳, 착공 2곳, 결정고시 7곳, 협상완료 6곳, 협상진행 중 3곳, 대상지 선정 4곳 등 25곳이 단계별로 진행 중이다. 동서울터미널 입체 복합개발, 서울숲 삼표레미콘 부지 개발은 연내 착공을 목표로 추진되고 있다.

김용학 서울시 미래공간기획관은 “재원 확보·규제혁신·운영체계를 아우르는 이번 사전협상제도 손질을 통해 강·남북 균형 발전을 안정적으로 뒷받침하고 추진 중인 사업에도 가속이 붙을 것으로 기대된다”라고 말했다.