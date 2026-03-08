창간 80주년 경향신문

‘4개월 아기 학대 살해’ 여수 부부 엄벌 촉구…법원에 탄원 1500건

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

생후 4개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 전남 여수의 30대 부부를 엄벌해 달라는 탄원이 잇따르고 있다.

이들 부부는 4개월 된 아기를 학대해 숨지게 한 혐의로 지난해 구속돼 재판에 남겨졌다.

30대 친모 A씨는 지난해 10월22일 전남 여수시의 집에서 아기를 폭행하고 샤워기 물을 틀어둔 채 욕조에 방치해 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘4개월 아기 학대 살해’ 여수 부부 엄벌 촉구…법원에 탄원 1500건

입력 2026.03.08 11:19

수정 2026.03.08 11:26

펼치기/접기
  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국회 국민청원에도 2만3000여명 동의

아동학대 일러스트.

아동학대 일러스트.

생후 4개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 전남 여수의 30대 부부를 엄벌해 달라는 탄원이 잇따르고 있다.

8일 광주지법 순천지원에 따르면 지난 3일부터 6일까지 이 사건을 심리하는 재판부에 “부부를 엄벌해 처해달라”는 탄원서와 진정서가 1500여건 제출됐다.

이들 부부는 4개월 된 아기를 학대해 숨지게 한 혐의로 지난해 구속돼 재판에 남겨졌다. 30대 친모 A씨는 지난해 10월22일 전남 여수시의 집에서 아기를 폭행하고 샤워기 물을 틀어둔 채 욕조에 방치해 숨지게 한 혐의(아동학대살해)로 구속기소 됐다.

또 A씨는 1주일여 동안 19차례에 걸쳐 아들을 학대·방임하기도 한 것으로 조사됐다. 친부인 B씨는 A씨의 학대를 방치하고 이 사건의 참고인을 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 함께 구속기소 됐다.

당시 A씨는 아기를 욕조에 둔 채 잠시 자리를 비웠다가 이상을 발견해 119에 신고했다고 주장한 것으로 전해졌다. 하지만 병원으로 옮겨진 아기의 몸 곳곳에서 멍 자국 등 학대 정황을 발견한 의료진이 경찰에 신고하면서 사건이 드러났다.

부부의 범행은 홈 캠 영상에 고스란히 담겼다. 최근 SBS 시사교양 프로그램 <그것이 알고싶다>를 통해 영상 일부가 공개되면서 공분이 일고 있다.

영상에는 A씨가 생후 133일 된 아기를 침대 위로 던지고 거칠게 흔드는 등 학대하는 모습이 담겼다. 안겼다. 당시 현장에 있던 남편도 이를 적극적으로 제지하지 않고 지켜보는 장면이 포착됐다.

국회 ‘국민동의 청원’ 에도 이 이 사건과 관련해 아동학대 처벌을 강화해달라는 내용의 청원이 2건이나 올라왔다.

자신을 17세 학생으로 소개한 청원인은 “아기는 자신을 지킬 힘도, 말로 도움을 요청할 수도 없는 보호 받아야 할 대상”이라며 “영아를 대상으로 한 학대는 절대 가볍게 다뤄져서는 안 된다고 생각한다”고 밝혔다.

또 아동학대치사 등 법정형 상향, 만 1세 미만 영아를 대상으로 한 범죄에 가중처벌 규정 강화, 반복 학대에 대한 감형 제한, 보호자 학대 범죄 처벌 강화 등이 필요하다고 촉구했다. 이 청원에는 이날 오전까지 2만3600여명이 동의했다.

부부에 대한 4차 공판은 오는 26일 광주지법 순천지원에서 열릴 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글