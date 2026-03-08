창간 80주년 경향신문

퇴직 소방관 10년간 특수건강진단 지원··· 경남도의회 10일 조례안 심의

경향신문

경상남도의회가 퇴직 소방공무원에게 10년간 특수건강진단 비용을 지원하는 내용의 조례 제정에 나섰다.

도의회 측은 지난해 기준 50세 이상 경남 소방공무원 정기건강진단 평균 수가인 61만7000원에 매년 퇴직자와 연차별 누적 인원을 적용하면 2030년까지 6억4200만 원 상당이 들어갈 것으로 추산했다.

서 의원은 "소방공무원이 퇴직 후 직업성 질환을 조기에 발견해 치료받도록 특수건강진단 등을 지원하는 제도적 기반이 필요하다"고 말했다.

퇴직 소방관 10년간 특수건강진단 지원··· 경남도의회 10일 조례안 심의

입력 2026.03.08 11:25

  김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도의회 청사. 경향신문 자료사진

경남도의회 청사. 경향신문 자료사진

경상남도의회가 퇴직 소방공무원에게 10년간 특수건강진단 비용을 지원하는 내용의 조례 제정에 나섰다.

경남도의회는 서희봉(김해2) 의원 등 15명이 ‘퇴직 소방공무원 특수건강진단 등 지원 조례안’을 발의했다고 8일 밝혔다. 도의회는 오는 10일 제430회 임시회 때 이 조례안을 심의한다.

이 조례안은 10년 이상 경남도 소속 소방공무원으로 근무 후 정년·명예퇴직, 의원면직한 소방공무원에게 퇴직일로부터 10년 동안 외상후 스트레스 장애 등 정신건강 관련 검사가 포함된 특수건강진단에 들어가는 비용을 지원하는 내용을 담았다.

경남 지역 퇴직 소방공무원들은 경남소방본부와 협약을 맺은 의료기관에서 자비를 들여 일반건강검진을 받아왔다.

도의회 측은 지난해 기준 50세 이상 경남 소방공무원 정기건강진단 평균 수가인 61만7000원에 매년 퇴직자와 연차별 누적 인원을 적용하면 2030년까지 6억4200만 원(연평균 1억2800만 원) 상당이 들어갈 것으로 추산했다.

서 의원은 “소방공무원이 퇴직 후 직업성 질환을 조기에 발견해 치료받도록 특수건강진단 등을 지원하는 제도적 기반이 필요하다”고 말했다.

