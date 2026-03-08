창간 80주년 경향신문

인공지능으로 똑똑해진 정부24···“정부 서비스도 대화로 찾는다”

경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

인공지능으로 똑똑해진 정부24···"정부 서비스도 대화로 찾는다"

입력 2026.03.08 12:00

통합 정부서비스 플랫폼 ‘정부24+’가 어려운 행정 용어나 복잡한 메뉴를 찾을 필요 없이, 일상 언어로 대화하면서 이용하는 형태로 바뀐다.

행정안전부는 오는 9일부터 정부24+에 인공지능(AI) 대화 안내를 시범 도입하고, 정부 서비스 연계 대상을 대폭 확대해 운영한다고 8일 밝혔다.

새로 도입된 AI 지능형 검색은 일상 언어로 질문하면 관련 민원과 혜택을 맞춤형으로 안내한다. 예를 들어 “이사했는데 무엇을 해야 하나요”라고 물으면 AI가 질문의 의미를 이해해 필요한 서비스와 절차를 알려준다. 질문이 모호해도 AI가 다시 물어보며 내용을 구체화해줘 처음 이용하는 사람도 쉽게 이용 할 수 있다.

정부24+에서 제공하는 정부 서비스도 크게 늘어 여러 기관의 누리집을 방문하지 않아도 된다. 국민신문고의 고충·건의 민원, 관세청 개인통관고유부호 조회 등 50종의 서비스는 정부24+에서 바로 이용할 수 있다. 대법원 가족관계증명서 발급 등 513종 서비스도 정부24+에 한 번만 접속하면 추가 절차 없이 각 기관의 서비스를 이용할 수 있다.

이용자 편의 기능도 대폭 강화했다. 이전에 신청하거나 발급받은 이력을 활용해 첫 화면에서 바로 발급하는 ‘원클릭 민원 발급’, 출산·결혼·이사 등 삶의 변화에 맞춰 필요한 민원과 혜택을 단계별로 안내하는 ‘인생여정 생활가이드’를 제공한다. 아울러 ‘내 지갑’ 기능을 통해 신원자격, 증명서 등 개인화 서비스를 제공한다.

정부24+는 AI와 대화하며 필요한 민원서류를 발급받는 ‘대화형 민원서류 발급 서비스’도 올해부터 단계적으로 도입할 계획이다. 주민등록등·초본, 토지대장 등 국민 생활과 밀접하고 발급 수요가 많은 주요 민원을 대상으로 먼저 적용할 예정이다.

윤호중 행정안전부 장관은 “정부 서비스도 검색이 아니라 대화로 이용하는 시대가 열렸다”면서 “국민이 찾아다니는 정부가 아니라, 국민에게 먼저 다가가는 AI 기반 정부 서비스를 확대하겠다”라고 밝혔다.

