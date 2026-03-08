범정부 익명게시판 ‘공감톡톡’ 출범···“눈치 안 보고 소신 있게 토론”

행정안전부는 범정부 익명게시판을 전면 개편해 모든 행정기관 공무원이 참여하는 ‘공감톡톡’ 서비스를 본격적으로 시작한다고 8일 밝혔다.

이번 개편은 공직사회 구성원이 다양한 의견을 눈치 보지 않고 나누며, 조직문화 개선을 위한 건설적인 논의가 이루어질 수 있도록 소통 환경을 정비하는 데 중점을 뒀다.

행안부는 익명게시판의 새 출범에 맞춰 지난 1월 명칭 공모를 진행했다. 전 기관 공무원 투표로 ‘공무원이 서로의 생각에 깊이 공감하며 자유롭게 이야기를 나누는 장’이라는 의미의 ‘공감톡톡’을 선정했다.

기존에 중앙·지방 공무원이 사용하는 ‘온 나라 익명게시판’은 문제를 제기해도 제도개선으로 이어지지 않는다는 지적이 있었다. 공감톡톡은 이용의 편리성을 높이면서 책임감 있게 논의에 참여할 수 있도록 개선됐다고 행안부는 설명했다.

먼저 게시글 작성 시 이용자의 소속 부처명이 표시되도록 해 기관 간의 공감대를 형성하는 동시에 정책 논의의 책임감을 높였다. 찬반 토론 기능을 신설해 다양한 시각을 균형 있게 공유하고 건전한 토론 문화를 확산할 수 있도록 했다.

각 기관의 내부 업무망과 공감톡톡을 직접 연결해 별도의 접속 과정 없이 클릭 한 번으로 간편하게 이용할 수 있도록 편의성도 높였다.

공감톡톡은 지난 2월부터 행안부, 재정경제부, 국민권익위원회, 경기도 등 9개 기관을 대상으로 시범 운영을 진행했다. 시스템의 안전성과 편의성을 검토했고, 3월부터 모든 행정기관으로 대상을 확대할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “익명게시판 개편을 계기로 공직사회 소통 문화를 한층 더 튼튼하게 다질 수 있을 것으로 기대한다”면서 “공감톡톡을 중심으로 부처 간 칸막이 없이 공직사회 전반에 걸쳐 건강하고 활발한 소통 문화가 정착될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.