마통 잔액, 닷새 만에 1조3000억 불어···미 이란 공습 전후 ‘빚 투자’ 심화

5대 은행 잔액 40조7227억원 집계 2월말 39조4249억원서 폭발적 증가 잔액 규모 2022년 12월 이후 최대치

이란 사태와 맞물려 주요 은행들의 개인 마이너스통장 대출 잔액이 닷새만에 1조3000억 가량 늘어난 것으로 나타났다. 증시의 변동성을 노려 개인들의 ‘빚투’가 심화된 영향으로 풀이된다.

지난 5일 기준 5대 은행의 마이너스통장 대출 잔액은 40조7227억원으로 집계됐다. 이는 고객들이 설정해 놓은 대출 한도가 아니라, 실제로 마이너스통장에서 빌려 쓰고 있는 돈의 규모다.

마이너스통장 대출 잔액은 2월말 39조4249억원 이후 닷새 만에 1조2979억원 급증했다. 영업일(3∼5일)을 고려하면 사실상 사흘만에 늘어난 것으로 분석된다.

현재의 잔액 규모를 과거와 비교하면 2022년 12월말(42조546억원) 이후 3년 2개월여만에 최대치다. 증가 폭(1조2979억원)도 월간 기준으로 2020년 11월(2조1263억원) 이래 5년 3개월여만에 가장 큰 규모다.

마이너스통장 대출은 지난해 하반기 주택담보대출 규제의 풍선 효과와 국내외 증시 호황의 영향으로 11월말 기준 40조원대(40조837억원)까지 오른 바 있다. 연말·연초 상여금 유입 등에 잠시 줄었지만, 최근 이란 사태로 주가가 급락하자 일부 개인들이 빚투 수단으로 활용해 다시 늘고 있다.

빚투가 과열되면서 투자자들이 증권사에서 돈을 빌려 주식을 산 뒤 갚지 않은 신용거래융자 잔고도 빠르게 늘고 있다. 신용거래융자 잔고는 미국과 이란 전쟁이 증시를 처음 덮쳤던 지난 3일에는 약 32조8000억원, 코스피 역대 최대 낙폭을 기록했던 ‘공포의 수요일’에는 약 33조2000억원, 코스피가 사상 최대폭으로 오른 5일엔 약 33조7000억원으로 경신을 거듭했다.

증시 혼란기에 빚투가 과열되자 일각에선 우려의 시각도 보이고 있다. 금융권 한 관계자는 “고금리 환경에서 마이너스 통장까지 활용한 레버리지 투자가 저금리 시절의 성공을 재현할 수 있을지, 가계부채 악화의 분기점이 될지 우려되는 시점”이라고 지적했다.