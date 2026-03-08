‘충성론’ ‘병장론’ 내걸고 연 20% 영업···현역병 대부업체 대출 240억원 넘었다

금감원 상위 30개 금전대부업자 영업 실태 조사

현역병들이 시중 대부업체에서 대출받은 금액이 240억원을 넘어선 것으로 나타났다. 일부 대부업체는 ‘충성론’ 등 현역병을 주요 대상으로 한 대출 상품을 취급하고 있으며 연 이자율이 많게는 20%에 달하는 것으로 나타났다.

금융감독원은 8일 금융위원회에 등록된 상위 30개 금전대부업자를 대상으로 군 장병 대상 대부업 영업 실태를 조사한 결과를 공개했다. 금감원은 일부 장병들이 투자금 마련을 위해 대부업 대출까지 이용하는 사례가 확인되고, 채무조정 금액이 늘어나는 추세도 심화되자 이번 조사에 착수했다.

조사 결과, 지난해 6월 말 기준 대부업체들의 개인신용대출 총 잔액 2조6924억원 중 군 장병들의 대출잔액은 444억원으로 나타났다. 현역병이 242억원, 직업군인(장교·부사관 등)은 158억원이었으며 대출 대상을 구분하기 힘든 대출 규모가 44억원가량이었다.

조사 대상 대부업체들 중 군인들을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 25곳이었다. 이 중 현역병만을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 4곳, 현역병과 직업군인을 구분하지 않고 취급하는 업체는 3곳이었다. 이들 업체는 홈페이지 및 블로그 등에 ‘충성론’ ‘병장론’ ‘현역 병사 대출’ 등으로 현역병 대출을 광고하고 있었다. 대출 가능 금액은 최대 1000만~1500만원, 연 이자율은 17.9~20% 수준으로 나타났다.

금감원은 향후 대부업체가 군 장병 대상으로 무리하게 영업하지 않도록 하고, 관련 대출을 취급할 때는 대부업법상 의무를 철저히 준수하도록 하겠다고 밝혔다. 또 대부금융협회를 통해 대부중개업체들이 허위･과장광고를 하지 않도록 하고, 지방자지단체들이 대부중개업체 관리･감독을 강화하도록 할 예정이다.

금감원은 “군 장병에 대해서도 대부업 관련 유의사항을 안내하고, 고위험투자 및 불법도박의 위험성 등에 대한 금융교육도 강화할 예정”이라고 밝혔다.