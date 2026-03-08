창간 80주년 경향신문

‘충성론’ ‘병장론’ 내걸고 연 20% 영업···현역병 대부업체 대출 240억원 넘었다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

현역병들이 시중 대부업체에서 대출받은 금액이 240억원을 넘어선 것으로 나타났다.

조사 대상 대부업체들 중 군인들을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 25곳이었다.

이 중 현역병만을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 4곳, 현역병과 직업군인을 구분하지 않고 취급하는 업체는 3곳이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘충성론’ ‘병장론’ 내걸고 연 20% 영업···현역병 대부업체 대출 240억원 넘었다

입력 2026.03.08 13:00

수정 2026.03.08 14:11

펼치기/접기
  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

금감원 상위 30개 금전대부업자 영업 실태 조사

지난해 12월22일 서울 종로 젊음의 거리에 신용카드 대납대출 광고스티커가 붙어있다. 이준헌 기자

지난해 12월22일 서울 종로 젊음의 거리에 신용카드 대납대출 광고스티커가 붙어있다. 이준헌 기자

현역병들이 시중 대부업체에서 대출받은 금액이 240억원을 넘어선 것으로 나타났다. 일부 대부업체는 ‘충성론’ 등 현역병을 주요 대상으로 한 대출 상품을 취급하고 있으며 연 이자율이 많게는 20%에 달하는 것으로 나타났다.

금융감독원은 8일 금융위원회에 등록된 상위 30개 금전대부업자를 대상으로 군 장병 대상 대부업 영업 실태를 조사한 결과를 공개했다. 금감원은 일부 장병들이 투자금 마련을 위해 대부업 대출까지 이용하는 사례가 확인되고, 채무조정 금액이 늘어나는 추세도 심화되자 이번 조사에 착수했다.

조사 결과, 지난해 6월 말 기준 대부업체들의 개인신용대출 총 잔액 2조6924억원 중 군 장병들의 대출잔액은 444억원으로 나타났다. 현역병이 242억원, 직업군인(장교·부사관 등)은 158억원이었으며 대출 대상을 구분하기 힘든 대출 규모가 44억원가량이었다.

조사 대상 대부업체들 중 군인들을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 25곳이었다. 이 중 현역병만을 대상으로 한 대출을 취급하는 업체는 4곳, 현역병과 직업군인을 구분하지 않고 취급하는 업체는 3곳이었다. 이들 업체는 홈페이지 및 블로그 등에 ‘충성론’ ‘병장론’ ‘현역 병사 대출’ 등으로 현역병 대출을 광고하고 있었다. 대출 가능 금액은 최대 1000만~1500만원, 연 이자율은 17.9~20% 수준으로 나타났다.

금감원은 향후 대부업체가 군 장병 대상으로 무리하게 영업하지 않도록 하고, 관련 대출을 취급할 때는 대부업법상 의무를 철저히 준수하도록 하겠다고 밝혔다. 또 대부금융협회를 통해 대부중개업체들이 허위･과장광고를 하지 않도록 하고, 지방자지단체들이 대부중개업체 관리･감독을 강화하도록 할 예정이다.

금감원은 “군 장병에 대해서도 대부업 관련 유의사항을 안내하고, 고위험투자 및 불법도박의 위험성 등에 대한 금융교육도 강화할 예정”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글