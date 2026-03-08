창간 80주년 경향신문

중구, 취약계층 반려동물 의료비 ‘최대 40만원’ 지원

경향신문

서울 중구는 취약계층의 반려동물 진료비를 1마리당 최대 40만원까지 지원한다고 8일 밝혔다.

진료비 지원은 오는 16일부터 구가 지정한 '우리동네 동물병원'에서 받을 수 있다.

지원 대상은 중구에 주민등록을 둔 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이 키우는 반려동물이다.

중구, 취약계층 반려동물 의료비 '최대 40만원' 지원

입력 2026.03.08 13:16

  • 주영재 기자

서울 중구 '우리동네 동물병원'에서 한 수의사가 진료를 보고 있다. 중구 제공

서울 중구 ‘우리동네 동물병원’에서 한 수의사가 진료를 보고 있다. 중구 제공

서울 중구는 취약계층의 반려동물 진료비를 1마리당 최대 40만원까지 지원한다고 8일 밝혔다. 진료비 지원은 오는 16일부터 구가 지정한 ‘우리동네 동물병원’에서 받을 수 있다.

지원 대상은 중구에 주민등록을 둔 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이 키우는 반려동물이다. 동물등록이 완료된 반려견 또는 반려묘에 한해 가구당 최대 2마리까지 지원한다. 올해는 총 60마리를 선착순으로 지원한다.

이용을 희망하는 주민은 신분증과 지원 대상임을 증명하는 서류를 지참해 구와 협약을 맺은 우리동네 동물병원을 방문하면 된다. 지정 병원은 바우미우동물병원(다산동), 웰니스크리닉 청계천점(황학동), 힐스타운동물병원(약수동) 등 3곳이다.

지원 항목은 필수진료와 선택진료로 나뉜다. 필수진료에는 기초건강검진, 필수예방접종, 심장사상충 예방약 등이, 선택진료는 기초검진 과정에서 발견된 질병 치료와 중성화 수술 등이 해당한다. 미용이나 영양제 처방 등은 제외된다.

지원금액은 필수진료와 선택진료 각각 최대 20만원이다. 보호자는 필수진료 시 발생하는 진찰료 1만 원과 치료나 중성화 수술 비용 등이 20만 원을 초과할 경우 초과분만 부담하면 된다.

