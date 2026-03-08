참사 1년 넘었는데 아직도 나오는 ‘희생자 추정 유해’···제주항공 유가족들 ‘분통’

무안공항 유류품 재조사 과정서 잇따라 발견 “수습 얼마나 허술했는지 보여주는 것” 지적 “빠른 수습 급급”…9일 청와대 앞서 기자회견

179명이 숨진 제주항공 여객기 참사가 발생한 전남 무안국제공항에서 희생자로 추정되는 유해 일부와 휴대전화 등이 잇따라 발견되고 있다. 유가족들은 정부가 1년이 넘도록 해당 유류품을 방치하는 등 사고 수습을 부실하게 했다며 청와대 앞에서 기자회견을 한다.

8일 12·29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회는 “9일 청와대 분수대 앞에서 참사 초기 수습 부실과 국가 책임 방기를 규탄하는 기자회견을 한다”고 밝혔다.

유가족들은 지난 2월 말부터 무안국제공항에서 진행되고 있는 ‘여객기 참사 잔해 재분류’ 과정에서 희생자의 것으로 추정되는 유해 9점이 잇따라 발견되자 반발하고 있다. 무안공항에는 참사 여객기 꼬리날개 부분과 함께 대형 마대 200여 개에 현장에서 수습된 각종 유류품이 담겨있다.

국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대는 합동으로 지난달 26일부터 잔해 재조사를 하고 있다. 지난 6일까지 대형 마대 68개에 담긴 유류품을 모두 꺼내 분리 작업을 했다.

지난달 26일 25㎝의 크기의 정강이뼈가 발견돼 국립과학수사연구원의 DNA분석 결과 희생자 유해로 확인됐다. 지난 5일에도 4㎝ 크기의 뼛조각이 발견됐다. 지난 6일에는 희생자로 추정되는 유해 7점이 또 발견됐다. 당국은 유가족 DNA와 대조해 신원을 확인하고 있다.

희생자들의 개인 물품도 잇따라 발견되고 있다. 그동안 휴대전화 4점을 비롯해 옷가지, 가방 등 대형 봉투 684개 분량의 개인 유류품이 수습됐다. 항공기 잔해도 일부 포함돼 있다.

당국은 2024년 12월29일 참사가 발생한 이후 한 달여 만에 시신과 유류품 수습을 마치고 유가족들에게 인도했다고 밝혔었다. 현장을 찾은 유가족들은 분통을 터트리고 있다.

한 유가족은 “현장에서 발견된 유류품 등을 마대에 마구잡이로 담아뒀다. 유해와 개인 물품 등이 잇따라 발견된 것은 수습이 얼마나 허술했는지를 보여주고 있는 것”이라고 지적했다.

유가족협의회는 “참사 당시 ‘빠른 수습’에만 급급했던 정부의 무책임한 민낯이 여실히 드러났다”면서 “정부는 이제라도 당시의 과오를 인정하고 한 점 의혹 없는 진상 규명에 나서야 한다”고 밝혔다.