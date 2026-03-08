‘문체부 전남·광주 이전’ 비전 내비친 민형배에 세종 정치권 “용납할 수 없다”

전남·광주 통합 비전 발표하며 이전 제시 통합특별법 이전 포함 논란 이후 다시 불씨 세종시장 출마 후보 “행정수도 기능 약화 우려”

전남광주통합특별시장 출마를 선언한 민형배 더불어민주당 의원(광주 광산구을)이 세종에 있는 문화체육관광부를 전남·광주로 이전해야한다는 비전을 내비치면서 세종 지역에서 반발하고 있다.

민 의원은 지난 3일 광주에서 열린 ‘남도문화산업 그랜드비전과 국가창업시대의 지역 전략’ 정책토론회에서 전남·광주 통합시를 문화수도로 완성하기 위한 6대 핵심 비전을 제시했다.

6대 비전 가운데 가장 눈길을 끈 대목은 문체부의 전남·광주 이전 추진이다.

민 의원은 “대한민국 문화수도는 상징이 아닌, 구조로 완성돼야 한다”며 “문화정책 기획과 예산, 산업 전략의 중심인 문체부가 전남·광주에 자리 잡을 때 명실상부한 문화수도로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

이 같은 논의는 이미 한 차례 논란을 겪은 바 있다.

지난 1월 민주당 주도로 마련된 전남·광주 행정통합 특별법안 초안에 ‘문체부와 농림축산식품부를 전남광주통합특별시 관할 구역으로 이전해야 한다’는 내용이 포함된 사실이 알려지면서 파장이 일었다. 이후 논란이 커지자 해당 조항은 법안 발의를 앞두고 삭제된 것으로 전해졌다.

지방선거를 약 3개월 앞둔 상황에서 같은 당 소속으로 세종시장 선거에 출마한 고준일 세종시장 예비후보는 민 의원의 공약을 비판하고 나섰다.

고 예비후보는 성명서를 통해 “‘문체부 광주 이전’을 공약으로 내건 민 의원의 망발에 대해 깊은 유감과 함께 강력한 분노를 표한다”며 “정치적 사욕을 위해 국가 균형발전의 상징인 세종시를 도려내려는 시도는 결코 용납될 수 없다”고 밝혔다.

그는 “최근 해양수산부 부산 이전 문제로 세종 시민들의 우려가 큰 상황에서 또다시 중앙부처 이전을 선거 공약으로 내세우는 것은 시민 정서를 고려하지 않은 접근”이라며 “부처를 지역별로 나눠 이전하는 방식이 반복된다면 세종시의 행정수도 기능이 약화될 수 있다”고 했다.