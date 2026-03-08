창간 80주년 경향신문

양천구, 노후 하수관로 정비 본격화···지반침하·침수피해 대비

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 양천구는 지반침하 사고를 예방하고 수해 대응 능력을 높이기 위해 '노후 하수관로 정비사업'을 추진한다고 8일 밝혔다.

구는 서울시와 협력해 정비가 필요한 하수관로를 전수조사하고, 국·시비를 확보해 정비 사업 범위를 점진적으로 확대할 계획이다.

이기재 양천구청장은 "노후 하수관로 정비는 지반침하 사고와 침수 피해를 예방하기 위한 필수적인 사업이다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

양천구, 노후 하수관로 정비 본격화···지반침하·침수피해 대비

입력 2026.03.08 13:56

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한 노동자가 노후 하수관로 정비 현장에서 일하고 있다. 양천구 제공

한 노동자가 노후 하수관로 정비 현장에서 일하고 있다. 양천구 제공

서울 양천구는 지반침하 사고를 예방하고 수해 대응 능력을 높이기 위해 ‘노후 하수관로 정비사업’을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 동절기 굴착 통제 기간이 종료되는 이달부터 본격 시행한다. 약 179억원의 예산을 투입해 우기 전 완료를 목표로 정비에 속도를 높일 계획이다.

구는 지난해부터 추진한 안양천 일대와 오목빗물펌프장 주변 하수관로 보수공사를 연내 마무리한다. 올해는 매설 후 30년 이상 지나 부식과 파손 우려가 높은 하수관로를 중심으로 정비 구간을 선정했다. 대상 구간은 중앙로36길 15 일대, 남부순환로56길 일대, 가로공원로69길 일대 등 총 3.7㎞이다.

또한 단순한 시설 교체에 그치지 않고 하수 역류를 원천 차단하는 ‘반달형 물막이 시스템’을 본격 도입해 침수 피해 예방에 나선다. 서울형 안전조끼 배부, 공사장 주변 하수시설물 점검 등 현장 안전관리도 강화할 방침이다.

구는 서울시와 협력해 정비가 필요한 하수관로를 전수조사하고, 국·시비를 확보해 정비 사업 범위를 점진적으로 확대할 계획이다. 이기재 양천구청장은 “노후 하수관로 정비는 지반침하 사고와 침수 피해를 예방하기 위한 필수적인 사업이다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글