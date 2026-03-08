창간 80주년 경향신문

정선군립병원, 전문의 방문 진료 확대···대학병원과 협력 체계 구축

경향신문

입력 2026.03.08 14:02

  • 최승현 기자

정선군립병원 전경. 정선군 제공

강원 정선군은 대학병원과 협력해 정선군립병원에 개설되지 않은 진료과에 대한 전문의 방문 진료를 확대 운영한다고 8일 밝혔다.

정선군립병원은 주민들의 전문 진료 수요를 고려해 기존에 시행하던 신경과와 비뇨의학과 방문 진료에 더해 순환기내과를 추가로 개설해 운영하기로 했다.

앞서 정선군은 2023년 5월 중앙대학교병원과 업무협약을 체결한 이후 정선군립병원에 개설되지 않은 신경과와 비뇨의학과 진료를 월 1회 정례 방문 진료 형태로 운영해 왔다.

이를 통해 두통과 어지럼증, 전립선 질환, 요로감염 등과 관련한 전문 진료 수요를 지역 내에서 상당 부분 해소할 수 있었다.

순환기내과 진료는 풍부한 임상 경험과 전문성을 갖춘 의료진이 직접 방문해 진행한다.

이번에 추가로 개설하는 순환기내과 방문 진료는 매월 두 번째 화요일 오전 10시부터 오후 4시까지 운영된다.

심장질환, 악성고혈압, 심장 초음파 검사 등 심혈관계 질환 중심의 전문 진료가 이뤄진다.

기존 운영 중인 비뇨의학과와 신경과에 더해 순환기내과까지 방문 진료가 확대되면서 정선군립병원 내 미개설 진료과에 대한 공백이 한층 줄어들 것으로 보인다.

올해 중앙대학교병원 방문 진료는 과목별로 월 1회 정기 운영된다.

매월 일정에 따라 비뇨의학과, 신경과, 순환기내과 전문의가 차례대로 방문 진료를 한다.

방문 진료에 대한 세부사항은 정선군립병원(033-592-3121)으로 문의하면 된다.

정선군은 향후 방문 진료 운영 성과와 주민 수요를 종합적으로 분석해 추가 전문과 확대 여부를 검토할 예정이다.

정선군보건소 관계자는 “중앙대학교병원과의 협력을 통해 주민들이 장거리 이동 없이 수준 높은 전문 진료를 받을 수 있게 됐다”라며 “앞으로도 공공의료 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.

