창간 80주년 경향신문

“걸으며 요리·명상 즐겨요”···금천구, 시흥동 둘레길 투어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 금천구는 '시흥동 둘레길 투어'를 오는 3월부터 본격 운영한다고 8일 밝혔다.

호암산, 오미생태공원, 시흥행궁전시관 등 '금천 9경' 중 3경을 중심으로 한 역사∙생태 투어에 소셜다이닝, 명상, 티테라피 등 체험 행사를 결합했다.

왕이 머물던 역사적 장소를 걷고 요리로 치유하는 소셜다이닝 프로그램과 호암산 치유의 숲에서 스트레스를 해소하고 평온을 찾는 명상 프로그램, 시흥동 일대 별장길의 문화적 맥락을 책으로 접하고 차를 마시며 심신을 회복하는 '책+티테라피' 프로그램 등이 마련된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“걸으며 요리·명상 즐겨요”···금천구, 시흥동 둘레길 투어

입력 2026.03.08 14:07

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 금천구의 ‘시흥동 둘레길 투어’ 안내문. 금천구 제공

서울 금천구의 ‘시흥동 둘레길 투어’ 안내문. 금천구 제공

서울 금천구는 ‘시흥동 둘레길 투어’를 오는 3월부터 본격 운영한다고 8일 밝혔다.

호암산, 오미생태공원, 시흥행궁전시관 등 ‘금천 9경’ 중 3경을 중심으로 한 역사∙생태 투어에 소셜다이닝, 명상, 티테라피 등 체험 행사를 결합했다.

왕이 머물던 역사적 장소를 걷고 요리로 치유하는 소셜다이닝 프로그램과 호암산 치유의 숲에서 스트레스를 해소하고 평온을 찾는 명상 프로그램, 시흥동 일대 별장길의 문화적 맥락을 책으로 접하고 차를 마시며 심신을 회복하는 ‘책+티테라피’ 프로그램 등이 마련된다.

이번 투어는 3월부터 6월까지 총 7회 진행된다. 오는 20일까지 안내문의 큐알(QR)코드로 참여 신청하거나, 금천구청 자치행정과(02-2627-2179)로 문의하면 된다. 구는 프로그램 참여 신청 시 제출하는 ‘참여의견’을 통해 최종 참여자를 선정할 계획이다.

투어 활성화를 위해 참여자가 올린 SNS 후기 중 우수작을 매달 선정해 1만원 상당의 금천 G 밸리 사랑 상품권을 지급한다. 구 관계자는 “이번 투어로 금천구의 인지도를 높이고, 주민이 지역 공동체에 더 깊은 관심을 두는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글