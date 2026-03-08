서울 금천구는 ‘시흥동 둘레길 투어’를 오는 3월부터 본격 운영한다고 8일 밝혔다.

호암산, 오미생태공원, 시흥행궁전시관 등 ‘금천 9경’ 중 3경을 중심으로 한 역사∙생태 투어에 소셜다이닝, 명상, 티테라피 등 체험 행사를 결합했다.

왕이 머물던 역사적 장소를 걷고 요리로 치유하는 소셜다이닝 프로그램과 호암산 치유의 숲에서 스트레스를 해소하고 평온을 찾는 명상 프로그램, 시흥동 일대 별장길의 문화적 맥락을 책으로 접하고 차를 마시며 심신을 회복하는 ‘책+티테라피’ 프로그램 등이 마련된다.

이번 투어는 3월부터 6월까지 총 7회 진행된다. 오는 20일까지 안내문의 큐알(QR)코드로 참여 신청하거나, 금천구청 자치행정과(02-2627-2179)로 문의하면 된다. 구는 프로그램 참여 신청 시 제출하는 ‘참여의견’을 통해 최종 참여자를 선정할 계획이다.

투어 활성화를 위해 참여자가 올린 SNS 후기 중 우수작을 매달 선정해 1만원 상당의 금천 G 밸리 사랑 상품권을 지급한다. 구 관계자는 “이번 투어로 금천구의 인지도를 높이고, 주민이 지역 공동체에 더 깊은 관심을 두는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.