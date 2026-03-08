신한금융 “집값 안정돼야 소비·결혼·출산 늘어”

가구 자산의 약 70%가 부동산인 한국에서 집값이 안정돼야 자산 불평등이 해소되고 소비, 결혼·출산도 늘어날 수 있다는 분석이 나왔다.

신한금융지주 미래전략연구소는 8일 발표한 ‘집값이 안정되면 달라질 것들’ 보고서에서 “부동산 가격 안정은 세대 간 후생 격차 완화, 소비 여력 회복, 청년층의 결혼·출산 여건 개선으로 이어질 수 있다”고 밝혔다.

보고서를 보면 지난해 순자산 상위 20%가 전체 순자산의 65%를 차지했고, 하위 40%의 점유율은 4.8%에 불과했다. 부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 벌려놓고 있는 것이다. 이에 따라 지난해 순자산 지니계수는 0.625로 통계 집계 이래 최고치를 기록했다. 지니계수는 1에 가까울수록 불평등 정도가 심하다는 뜻이다.

보고서는 “가계 자산의 76%가량이 부동산에 묶여 있는 구조에서 주택가격이 올라 장부상 자산은 늘어나도 가용현금은 부족한 ‘부유한 유동성 제약 가계’가 빠르게 증가 중”이라고 밝혔다. 해당 가계 비중은 전체 가구의 약 20%이고, 특히 39세 이하 청년층에서 증가 추세가 두드러진다고 보고서는 설명했다.

보고서는 집값 상승 시 청년·중년층의 소비 위축이 상대적으로 크게 나타나는 만큼 집값이 안정될 경우 청년·중년층의 소비 반등 효과가 클 수 있다고 밝혔다. 아울러 집값 안정은 청년층의 ‘결혼 장벽’을 낮추고, 출산 여건에도 긍정적으로 작용할 것이라고 했다.

보고서는 집값 안정이 금융시장 변화로도 이어질 것이라고 전망했다. 주거비가 줄어든 만큼 여유 자금이 생기는 청년·신혼부부 등 젊은층 사이에서 시드머니(종잣돈) 마련형 적금, 청년 ISA(개인종합자산관리계좌), 적립식 펀드 등 자산형성 초기 단계 상품의 수요가 확대될 수 있다는 것이다.