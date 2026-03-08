창간 80주년 경향신문

화천군 군 복무 청년 상해보험 가입비 전액 지원···최대 5000만 원 보장

경향신문

강원 화천군이 군 복무 중인 지역의 청년들을 위해 상해보험 가입비 전액을 지원한다.

사고일로부터 3년 이내 피보험자가 보험사에 청구할 수 있다.

최문순 화천군수는 "화천 청년들이 군 복무 중 당할 수 있는 사고와 질병에 대해 실질적 지원을 마련하기 위해 상해보험 가입을 지원하게 됐다"라며 "청년들이 안전하고, 건강하게 복무를 마치고 전역하기를 기원한다"라고 말했다.

화천군 군 복무 청년 상해보험 가입비 전액 지원···최대 5000만 원 보장

입력 2026.03.08 14:26

  최승현 기자

화천군청 전경. 화천군 제공

화천군청 전경. 화천군 제공

강원 화천군이 군 복무 중인 지역의 청년들을 위해 상해보험 가입비 전액을 지원한다.

화천군은 최근 화천에 주민등록을 두고, 전국 각지에서 군 복무 중인 청년들의 상해보험 가입을 완료했다고 8일 밝혔다.

현역병을 비롯해 상근 예비역, 의무경찰, 의무소방원 등이 보험 적용 대상이다.

현재 군복무 중인 화천지역 청년은 육군 79명, 해병대 3명, 해군 3명, 공군 3명, 상근 예비역 5명 등 모두 94명이다.

화천군에 주민등록을 두고 있으면 자동으로 보험에 가입된다.

보장은 상해사망과 질병 사망 최대 5000만 원이다.

상해 후유장애(3~100%)를 비롯해 질병 후유장애, 뇌졸중 진단비, 급성 심근경색 진단비, 수술비, 화상 진단비, 골절 진단비, 상해 입원, 질병 입원, 외상 후 스트레스 장애, 특정 상해성 뇌 손상 진단비, 외상성 절단 진단비, 강력·폭력 범죄 상해 비용 등에 대한 보장도 이뤄진다.

사고일로부터 3년 이내 피보험자가 보험사에 청구할 수 있다.

최문순 화천군수는 “화천 청년들이 군 복무 중 당할 수 있는 사고와 질병에 대해 실질적 지원을 마련하기 위해 상해보험 가입을 지원하게 됐다”라며 “청년들이 안전하고, 건강하게 복무를 마치고 전역하기를 기원한다”라고 말했다.

