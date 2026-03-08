삼성물산·포스코이앤씨, 신반포 재건축사업 두고 맞붙는다

서울 핵심 선호지역인 서초구 잠원동의 신반포 19·25차 아파트 통합재건축사업을 두고 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)과 포스코이앤씨가 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상된다.

포스코이앤씨는 다음달 신반포 19·25차 재건축정비사업 입찰을 앞두고 송치영 사장이 지난 6일 사업 현장을 직접 방문하는 등 수주 총력전에 나섰다고 8일 밝혔다.

신반포 19·25차는 서초구 잠원동 신반포25차 아파트와 소규모 아파트인 한신진일빌라트 등 4개 단지를 통합 재건축해 600~700가구 규모의 공동주택을 짓는 사업으로, 조합이 추산한 공사비는 약 4434억원이다.

포스코이앤씨는 신반포 21차(오티에르 반포)와 18차(오티에르 신반포)를 재건축한 업력을 바탕으로 신반포 19·25차까지 ‘오티에르’ 브랜드를 넓힌다는 구상이다.

삼성물산도 신반포 19·25차 입찰 참여를 지난달 공식화한 바 있다. 조합원 분담금을 최소화하는 압도적 금융 조건을 제시하고, 한강변의 입지 강점을 극대화하는 독창적 외관 디자인으로 승부한다는 계획이다.

삼성물산은 신반포 19∙25차 재건축을 수주하면 사업지 인근에 조성된 래미안 신반포팰리스와 래미안신반포리오센트, 지난해 수주한 신반포 4차 재건축 사업과 연계해 반포 권역에 ‘래미안타운‘을 조성한다는 구상이다.

신반포 19·25차 재건축 조합은 오는 4월10일 입찰을 마감하고, 5월30일에 총회를 열어 시공사를 선정할 예정이다. 앞서 대우건설도 입찰 참여를 검토했으나 결국 불참하기로 했다.