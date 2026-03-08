창간 80주년 경향신문

“쇠락한 동성로 살리자”···대구, 이달부터 ‘젊음의 거리 조성사업’ 본격화

경향신문

본문 요약

대구시는 동성로 일대에서 이뤄지는 '젊음의 거리 조성사업' 설계를 마무리하고 착공에 나선다고 8일 밝혔다.

대구시는 이번 사업을 계기로 동성로 전역의 물리적 환경개선과 문화 프로그램이 동시에 추진돼 단순한 공간 정비를 넘어 '청년 체류형 라이프스타일 거점'이 될 것으로 내다본다.

허주영 대구시 도시주택국장은 "동성로 르네상스 프로젝트가 본격적인 실행 단계로 들어섰다"면서 "동성로를 청년 문화가 살아있는 도시거점으로 조성해 나가겠다"고 말했다.

"쇠락한 동성로 살리자"···대구, 이달부터 '젊음의 거리 조성사업' 본격화

입력 2026.03.08 14:31

  • 백경열 기자

대구 동성로 옛 중앙파출소 신축 건물 및 광장 조감도. 대구시 제공

대구시는 동성로 일대에서 이뤄지는 ‘젊음의 거리 조성사업’ 설계를 마무리하고 착공에 나선다고 8일 밝혔다.

이는 도심 번화가인 동성로 일대의 주요 거점과 골목 공간을 아우르는 종합 환경개선 사업이다. 쇠락한 동성로를 젊음과 문화가 살아있는 공간으로 재편하는 이른바 ‘동성로 르네상스’의 핵심 프로젝트라고 대구시는 설명했다.

시는 행정안전부 주관 ‘지역특성 살리기’ 공모 선정으로 확보한 국비 14억원 등 35억원을 투입해 오는 6월까지 단계적으로 사업을 진행할 계획이다.

옛 중앙파출소 부지에는 지상 4층 규모의 도심캠퍼스 3호관(연면적 147㎡)과 복합문화공간이 들어선다. 또한 전면광장은 청년 버스킹과 문화 공연이 가능한 다목적 광장으로 탈바꿈할 예정이다.

도심캠퍼스 3호관은 저층부를 개방형 구조로 계획해 전면광장과 자연스럽게 연결되도록 설계됐다. 학습·교류·창작 기능과 공연·휴식·소통 기능을 결합한 열린 시민 공간으로 조성된다.

대구시는 가변형 조명과 무대 인프라를 갖춘 전면광장의 경우 동성로를 상징하는 문화 플랫폼 역할을 할 것으로 기대한다.

시는 골목 환경개선 사업에도 속도를 낸다. 통신골목과 야시골목 등 특화 골목에는 공공디자인을 적용해 걷고 싶은 거리로 꾸민다. 또한 비어있는 상가를 활용한 공간 실험과 서브컬처 프로그램을 도입해 청년 등이 자유롭게 참여하는 문화 생태계를 구축할 계획이다.

대구시는 이번 사업을 계기로 동성로 전역의 물리적 환경개선과 문화 프로그램이 동시에 추진돼 단순한 공간 정비를 넘어 ‘청년 체류형 라이프스타일 거점’이 될 것으로 내다본다.

허주영 대구시 도시주택국장은 “동성로 르네상스 프로젝트가 본격적인 실행 단계로 들어섰다”면서 “동성로를 청년 문화가 살아있는 도시거점으로 조성해 나가겠다”고 말했다.

