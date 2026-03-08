‘두쫀쿠’ 먹고 두드러기·혈관부종? 소비자원 “알레르기 유발 물질 등 확인하세요”

‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠·사진)를 먹고 알레르기가 발생하거나 치아 손상 등의 위해를 입었다는 사례가 확인됐다며 한국소비자원이 안전사고 예방을 위한 소비자안전주의보를 발령했다.

소비자원은 올해 1∼2월 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 두바이 쫀득 쿠키 관련 위해정보는 총 23건이었다고 8일 밝혔다.

위해정보 중 16건이 ‘식품 섭취에 의한 위험’이었는데, 섭취 후 알레르기 증상이 발생한 경우가 11건(47.8%)으로 가장 많았으며 소화계통 장애도 5건(21.7%) 있었다. 나머지 7건은 이물질 혼입으로 인한 위해였는데, 치아손상 4건(17.4%)을 비롯해 단순한 이물질 발견 2건(8.7%)과 구강 내 출혈 1건(4.4%) 등이었다.

소비자원에 접수된 사례 중에는 두쫀쿠 섭취 이후 전신 두드러기와 혈관 부종 증상이 발생한 위해도 있었다.

두쫀쿠는 원재료에 밀과 우유, 견과류 등 알레르기 유발 물질을 포함하고 있어 섭취 시 소비자 주의가 필요하다. 특히 제작 과정에서 견과류 껍질이나 딱딱하게 뭉친 카다이프가 혼입될 가능성이 있어 치아 파절 등 안전사고를 유발할 수 있다.

소비자원은 이에 오픈마켓에서 판매 중인 두쫀쿠 40개 제품의 표시 실태를 조사한 결과 알레르기 유발 물질 표시가 미흡하거나 미표시한 곳이 27곳으로 절반 이상이었다고 밝혔다. 소비기한과 원산지 표시가 미흡한 판매처도 각각 35곳, 16곳이나 됐다.

두쫀쿠는 최근 열풍이 일면서 중고거래 플랫폼에서도 거래되고 있다. 소비자원은 중고거래 플랫폼에서 개인이 영업 신고 없이 식품을 만들어 판매하거나 카페 등에서 구매한 식품을 타인에게 재판매하는 것은 식품위생법상 금지돼있다고 덧붙였다.

소비자원은 두쫀쿠 온라인 판매 시 주의사항을 제작해 판매업체를 통해 배포할 계획이다. 그러면서 “두쫀쿠 섭취 전 알레르기 유발물질과 소비기한을 확인하고 이물이 혼입되지 않았는지를 주의해야 한다”며 “정확한 상품정보를 확인하기 어려운 상품 구매는 지양하라”고 당부했다.