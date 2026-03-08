근로복지공단, 법원서 산재 인정하면 ‘원칙적 상소 자제’…산재 피해자 권리구제 빨라질까

법원이 업무상 재해로 인정한 사건에 대해 근로복지공단이 원칙적으로 상소를 제기하지 않기로 했다. 불필요한 소송기간이 단축돼 재해노동자의 권리구제가 빨라질 수 있을 것으로 기대된다.

근로복지공단은 최근 법원의 판결 경향과 패소 사건 유형을 종합적으로 분석해 상소 기준을 개선한다고 8일 밝혔다. 지난해 12월 대통령 업무보고에서 이재명 대통령은 “법원의 판결 경향을 살펴 일관되게 산재로 인정되는 사례는 신속하게 기준을 개선해야 한다”고 말했다. 국회 국정감사에서도 법원 판단을 존중해 재해 노동자 보호를 강화해야 한다는 지적이 잇따랐다.

그동안 근로복지공단은 산재 보상 행정소송에서 패소율이 높고, 법원에서 산재가 인정된 경우에도 무리하게 상소를 이어간다는 지적을 받아왔다. 2024년 공단의 행정소송 사건 1심과 2심 패소율은 각각 14.3%와 19.7%로, 행정소송 전체 평균 패소율인 8.5%와 3.5%보다 높다. 2021년부터 2025년 8월까지 최종심 패소사건의 70%가량은 공단이 1·2·3심 모두 패소했다. 승소 가능성이 낮은데도 상소를 반복해 소송 기간이 길어지고, 재해노동자들의 피해도 커졌다.

앞으로 원심 법원이 산업재해보상보험법 제37조 제1항에 따라 업무상 재해와 업무 사이의 상당인과관계를 인정해 공단이 패소한 사건의 경우, 공단은 원칙적으로 상소를 제기하지 않고 ‘원심 존중’ 의견을 제출할 계획이다. 산재보상법 제37조 1항은 노동자가 업무상 사유로 부상, 질병, 장해, 사망 발생 시 ‘업무상 재해’로 인정하는 기준을 규정하고 있다.

공단은 이를 통해 재해노동자의 권리구제를 신속하게 지원할 예정이다. 다만 다수 사건에 영향을 미칠 가능성이 크거나 대법원 판단을 통해 법리 정립이 필요한 경우 등 상소 실익이 명확한 사건에 한해 예외적으로 상소를 제기할 예정이다.

공단은 최근 학교 급식실 조리 노동자의 폐암, 인쇄업체 노동자의 뇌종양, 반도체 제조현장 청소노동자 유방암 사건 등에서 원심법원의 판단을 수용해 상소를 줄여나가고 있다고 설명했다. 공단은 향후 제도 운영 과정에서 나타나는 개선 사항을 지속적으로 점검하고, 행정소송 업무 매뉴얼에도 이번 개선 내용을 반영할 계획이다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “법원이 업무상 재해로 판단한 사건에 대해서는 원칙적으로 존중하는 것이 국민 눈높이에 부합한다”며 “공단은 소송의 승패를 넘어 일하다 다친 사람이 신속히 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하는 기관으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.