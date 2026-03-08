서울 관악구가 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증 도시로서 관련 종합 추진 계획을 마련했다.

구는 지난 2월 민간 참여 기구인 ‘관악구 아동친화도시 추진위원회’의 심의를 거쳐, 5개 정책과제 57개 사업을 담은 2026년 아동친화도시 종합 추진계획을 확정했다고 8일 밝혔다.

먼저 유니세프가 권고하는 ‘아동 친화 표준조사’를 실시한다. ‘놀이와 문화’, ‘참여와 존중’ 등 아동친화 6개 영역에 대한 지역사회의 인식과 의견을 확인한다.

하반기에는 아동·청소년, 부모, 아동시설 종사자, 공무원, 지방의회 정치인 등을 대상으로 아동 권리 교육을 추진한다. 아동·청소년을 위한 심리·정서 지원 교육도 새로 도입한다.

아동친화도시 조성 사업도 고도화한다. 아동정책참여단, 청소년참여위원회 등 ‘아동 활동 기구 운영’을 활성화하고, 아동이 참여해 만든 제안은 실제 정책과 사업에 적극 반영할 예정이다.

신규·개축하는 공공시설과 도시계획의 최초 계획 수립 단계에서 ‘아동친화 공간 조성 여부’를 확인하고 교통안전 시설 개선, 금연 구역 추가 지정 등 아동의 생활 안전도 개선한다. 아동 인권 법률 전문가 등으로 구성된 독립기구 ‘옴부즈퍼슨’을 통해 아동 권리 증진 활동도 이어간다.