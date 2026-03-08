창간 80주년 경향신문

‘아동의 행복이 관악의 발전’···관악구, 아동친화도시 고도화 집중

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 관악구가 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증 도시로서 관련 종합 추진 계획을 마련했다.

구는 지난 2월 민간 참여 기구인 '관악구 아동친화도시 추진위원회'의 심의를 거쳐, 5개 정책과제 57개 사업을 담은 2026년 아동친화도시 종합 추진계획을 확정했다고 8일 밝혔다.

먼저 유니세프가 권고하는 '아동 친화 표준조사'를 실시한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘아동의 행복이 관악의 발전’···관악구, 아동친화도시 고도화 집중

입력 2026.03.08 14:57

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박준희 관악구청장이 지난해 열린 아동정책참여단 성과공유회에 참여한 아이들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 관악구 제공

박준희 관악구청장이 지난해 열린 아동정책참여단 성과공유회에 참여한 아이들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 관악구 제공

서울 관악구가 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증 도시로서 관련 종합 추진 계획을 마련했다.

구는 지난 2월 민간 참여 기구인 ‘관악구 아동친화도시 추진위원회’의 심의를 거쳐, 5개 정책과제 57개 사업을 담은 2026년 아동친화도시 종합 추진계획을 확정했다고 8일 밝혔다.

먼저 유니세프가 권고하는 ‘아동 친화 표준조사’를 실시한다. ‘놀이와 문화’, ‘참여와 존중’ 등 아동친화 6개 영역에 대한 지역사회의 인식과 의견을 확인한다.

하반기에는 아동·청소년, 부모, 아동시설 종사자, 공무원, 지방의회 정치인 등을 대상으로 아동 권리 교육을 추진한다. 아동·청소년을 위한 심리·정서 지원 교육도 새로 도입한다.

아동친화도시 조성 사업도 고도화한다. 아동정책참여단, 청소년참여위원회 등 ‘아동 활동 기구 운영’을 활성화하고, 아동이 참여해 만든 제안은 실제 정책과 사업에 적극 반영할 예정이다.

신규·개축하는 공공시설과 도시계획의 최초 계획 수립 단계에서 ‘아동친화 공간 조성 여부’를 확인하고 교통안전 시설 개선, 금연 구역 추가 지정 등 아동의 생활 안전도 개선한다. 아동 인권 법률 전문가 등으로 구성된 독립기구 ‘옴부즈퍼슨’을 통해 아동 권리 증진 활동도 이어간다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글