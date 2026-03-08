오토바이 난폭 운전 차단··· 부산 전역에 후면단속카메라 131대 더 운영된다

코로나19 이후 배달업계를 중심으로 크게 늘어난 오토바이 난폭운전을 막기 위해 부산 지역에 국내 최대 규모로 후면단속카메라가 설치됐다. 부산시 자치경찰위원회는 이달 말부터 3개월간 계도기간을 거쳐 오는 6월말 부터 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.

부산시 자경위는 최근 부산 전역에 131대의 후면 단속카메라 설치를 끝마쳤다고 8일 밝혔다. 부산에 설치된 후면 단속카메라는 2024년 19대에 이어 총 150대로 늘었다.

2024년 당시 재개발 지역 인근에 설치됐던 1대를 제외한 18대의 후면카메라 단속 현황을 보면 2024년 오토바이(이륜차) 기준 3만1122건이 단속됐지만, 지난해에는 2만2653건으로 8469건(27.2%) 줄었다. 일반 자동차(사륜차)는 2024년 2만2942건에서 2025년 1만6171건으로 6771건(29.5%) 줄어든 것으로 확인됐다.

가시적인 성과가 나타났다고 판단한 자경위는 지난해부터 후면 단속카메라의 확대를 추진했다. 하지만 1대 당 3000만 원에 이르는 가격이 사업 추진의 발목을 잡았다.

이에 자경위는 지난해 과학기술정보통신부 ‘스마트 빌리지 보급 및 확산 공모’에 도전해 국·시비 49억 원을 확보했다. 이중 43억 원이 카메라 설치에 쓰였다. 나머지 6억 원은 관리시스템 구축에 투입된다.

자경위 관계자는 “기존에 설치됐던 전면부 전용 단속카메라 중 노후된 설비 교체에 우선 예산을 투입했다”며 “교통단속 카메라 부족으로 인한 지역안전지수 하락을 예방하는 효과도 있다”고 말했다.

부산시 자경위는 2023년부터 후면 단속카메라를 설치해 단속에 활용하고 있다. 당시 설치를 앞두고 부산시민 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 교통안전 위협요소 1위가 오토바이 법규위반(46.8%)으로 지적됐다.

김철준 부산시 자경위원장은 “오토바이 난폭운전이 상시 단속될 수 있다는 인식이 형성될 것”이라며 “상습적인 교통법규 위반 행위가 크게 줄어들 것으로 예상된다”고 말했다.