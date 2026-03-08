오늘의 인사-고용노동부, 한겨레 외

*고용노동부와 한겨레신문사는 8일자, 나머지는 6일자 인사입니다.
■방송미디어통신위원회 ◇팀장급 전보 △정책홍보팀장 박귀식 △재난방송관리팀장 정일선
■기획예산처 ◇과장급 인사 △혁신행정담당관 김혜영 △감사담당관 이석한 △운영지원과장 신동선 △미래전략과장 박철건 △혁신경제전환과장 신명석 △탄소중립정책과장 진승우 △인구구조혁신과장 신대원 △상생협력전략과장 이정윤 △재정혁신총괄과장 황희정 △지속가능재정과장 오현경 △재정기획분석과장 이준우 △지출혁신과장 정민형 △재정협력총괄과장 나윤정 △예산총괄과장 박정민 △예산정책과장 김정애 △예산기준과장 박경훈 △기금운용혁신과장 김건민 △고용노동예산과장 정원 △기후에너지환경예산과장 김의영 △인적자원예산과장 최진광 △문화체육관광예산과장 박성주 △투자사업관리과장 임대한 △국토교통예산과장 박현창 △산업중소벤처예산과장 정희철 △인공지능디지털예산과장 박환조 △농림해양예산과장 정성원 △국민복지예산과장 진민규 △지역예산과장 정석철 △법사예산과장 이한철 △행정외교예산과장 박진호 △국방예산과장 김동규 △재정성과총괄과장 김완수 △성과제도혁신과장 박주언 △타당성심사과장 강미자 △민간투자정책과장 김숙진 △재정집행과장 김남희 △복권총괄과장 권기정 △방위력강화예산과장 김민석
■금융위원회 ◇과장급 전보 △중소금융과장 박진애
■재정경제부 ◇국장급 인사 △정책기획관 김영노 ◇과장급 인사 △재산세제과장 김만수 △자유무역협정관세이행과장 오미영
■과학기술정보통신부 ◇실장급 승진 및 파견 △국가과학기술자문회의지원단장 김성규 ◇과장급 전보 △양자혁신기술개발과장 정성욱
■외교부 ◇공관장 △주나고야총영사 정미애 △주삿포로총영사 장용수 △주센다이총영사 박선철 △주시카고총영사 홍상우 △주휴스턴총영사 이경은
■행정안전부 ◇실장급 전보 △자치혁신실장 진명기 ◇시·도 행정부지사 △제주특별자치도 행정부지사 박천수 ◇국장급 전보 △참여혁신국장 이병철 △인공지능정부서비스국장 장동수 △재난관리정책국장 황범순
■보건복지부 ◇국장급 전입 △국제협력관 장서익
■고용노동부 ◇과장급 전보 △민원운영팀장 최충운 △자산운용팀장 이준호 △청년취업지원과장 김지원 △공정채용기반과장 조우균 △퇴직연금복지과장 남성욱 △근로감독기획과장 조아라 △서울동부지청장 최난주 △광주고용센터소장 이점석 △목포지청장 남호재 △보령지청장 김주홍
■국토교통부 ◇과장급 전보 △원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 권순호 △부산지방항공청 공항시설국장 김상수 △용산공원조성추진기획단 공원운영과장 허나윤
■병무청 ◇고위공무원 승진 △병역자원국장 정재숙 △경인지방병무청장 배철훈
■질병관리청 ◇국장급 승진 △감염병연구센터장 채희열 ◇과장급 전보 △국제협력담당관 이지아
■정보통신산업진흥원 ◇본부장·단장급 보임 △인공지능(AI)인프라본부장 원상호 △경영기획본부장 김은찬 △정책기획단장 임형규 △운영지원단장 이재경 ◇팀장급 보임 △소프트웨어(SW)기반팀장 김경인 △단말형인공지능(온디바이스AI)팀장 김도형 △글로벌전략팀장 신성우 △글로벌창업팀장 김서희 △회계팀장 이노원
■한겨레신문사 △경영기획실 부실장 김지영 △독자마케팅국 부국장 유재형 △광고국 부국장 정창진 △사업국 부국장 김명희 △전략기획실 알파랩부장 김선식 △〃 전략소통부장 김효실 △IT국 시스템운영부장 홍민기 △경영기획본부 경영기획실 통합관리부장 박지훈 △〃 독자마케팅국 독자서비스2부장 황태하 △〃 통합마케팅부장 유재근 △〃 제작국 제작부장 최영근 △광고·사업본부 광고국 광고1부장 신의상 △〃 광고2부장 장성우 △〃 광고솔루션부장 김선영 △〃 사업국 문화정책사업부장 이영준 △〃 콘텐츠사업부장 진선화 △미디어본부 영상국 시사제작부장 정은주