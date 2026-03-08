이 대통령, 내일 중동 상황 비상경제회의 주재…물가·금융·산업 점검

이재명 대통령이 오는 9일 중동 상황과 관련해 경제·물가 상황을 점검하기 위한 비상경제점검회의를 주재한다.

이 대통령이 9일 오전 11시 경제 및 물가 상황 점검 비상경제점검회의를 주재할 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 8일 공지를 통해 전했다.

이번 회의에는 재정경제부, 산업통상자원부, 기후에너지부, 기획예산처, 농림부, 공정거래위원회, 국세청 등 관계 부처가 참석한다.

이 대통령은 회의에서 중동 정세 불안 여파에 따른 국제 유가·원자재 가격 변동과 이에 따른 국내 물가 및 금융시장, 산업 영향 등을 점검하고 대응 방안을 논의할 것으로 보인다.

이 대통령은 싱가포르·필리핀 국빈 순방을 마친 직후인 지난 5일에도 임시 국무회의를 소집해 중동 상황 대응 방안을 점검한 바 있다.

이 대통령은 당시 회의에서 “국가적 위기 상황을 이용해 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취해 보겠다는 일들이 벌어지는 거 같다”며 주유소 판매 유류 제품에 대해 최고가격 지정을 검토하라고 관계부처에 지시했다.