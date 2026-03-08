창간 80주년 경향신문

이 대통령, 내일 중동 상황 비상경제회의 주재…물가·금융·산업 점검

경향신문

이재명 대통령이 오는 9일 중동 상황과 관련해 경제·물가 상황을 점검하기 위한 비상경제점검회의를 주재한다.

이 대통령은 회의에서 중동 정세 불안 여파에 따른 국제 유가·원자재 가격 변동과 이에 따른 국내 물가 및 금융시장, 산업 영향 등을 점검하고 대응 방안을 논의할 것으로 보인다.

이 대통령은 싱가포르·필리핀 국빈 순방을 마친 직후인 지난 5일에도 임시 국무회의를 소집해 중동 상황 대응 방안을 점검한 바 있다.

이 대통령, 내일 중동 상황 비상경제회의 주재…물가·금융·산업 점검

입력 2026.03.08 15:37

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 오는 9일 중동 상황과 관련해 경제·물가 상황을 점검하기 위한 비상경제점검회의를 주재한다.

이 대통령이 9일 오전 11시 경제 및 물가 상황 점검 비상경제점검회의를 주재할 예정이라고 강유정 청와대 대변인이 8일 공지를 통해 전했다.

이번 회의에는 재정경제부, 산업통상자원부, 기후에너지부, 기획예산처, 농림부, 공정거래위원회, 국세청 등 관계 부처가 참석한다.

이 대통령은 회의에서 중동 정세 불안 여파에 따른 국제 유가·원자재 가격 변동과 이에 따른 국내 물가 및 금융시장, 산업 영향 등을 점검하고 대응 방안을 논의할 것으로 보인다.

이 대통령은 싱가포르·필리핀 국빈 순방을 마친 직후인 지난 5일에도 임시 국무회의를 소집해 중동 상황 대응 방안을 점검한 바 있다.

이 대통령은 당시 회의에서 “국가적 위기 상황을 이용해 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취해 보겠다는 일들이 벌어지는 거 같다”며 주유소 판매 유류 제품에 대해 최고가격 지정을 검토하라고 관계부처에 지시했다.

댓글