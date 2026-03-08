창간 80주년 경향신문

이번엔 ‘벤틀리 운전자’···‘포르쉐 추락’에 이어 약물 운전 혐의 체포

경향신문

서울 용산구에서 벤틀리 차량을 몰던 30대 남성이 약물 운전 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

30대 여성이 약물을 복용하고 포르쉐를 운전하다 반포대교에서 추락해 사고를 낸 지 사흘 만이다.

서울 용산경찰서는 지난달 28일 오전 3시14분쯤 약물을 복용하고 운전한 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급 체포했다고 8일 밝혔다.

이번엔 ‘벤틀리 운전자’···‘포르쉐 추락’에 이어 약물 운전 혐의 체포

입력 2026.03.08 15:53

  • 백민정 기자

서울 용산구에서 벤틀리 차량을 몰던 30대 남성이 약물 운전 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 30대 여성이 약물을 복용하고 포르쉐를 운전하다 반포대교에서 추락해 사고를 낸 지 사흘 만이다.

지난달 25일 약에 취한 상태로 포르쉐 차량을 몰고 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 운전자 A씨가 27일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 옷으로 얼굴을 가리고 휠체어를 탄 채 출석하고 있다. 연합뉴스

지난달 25일 약에 취한 상태로 포르쉐 차량을 몰고 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 운전자 A씨가 27일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 옷으로 얼굴을 가리고 휠체어를 탄 채 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 용산경찰서는 지난달 28일 오전 3시14분쯤 약물을 복용하고 운전한 혐의(도로교통법 위반)로 30대 남성 A씨를 긴급 체포했다고 8일 밝혔다.

경찰은 ‘차선을 제대로 못 맞춘 채 가다 서기를 반복하는 차가 있다’는 신고를 접수하고 출동했다. A씨는 음주 상태는 아니었지만 현장에서 약물 검사를 거부해 긴급 체포됐다.

A씨가 운전하던 벤틀리 차량에는 액상 담배와 유사한 형태인 불상의 약물 키트가 발견된 것으로 전해졌다. 지난달 25일 저녁 반포대교에서 추락한 포르쉐에서도 약물과 일회용 주사기 등이 다량 발견됐다. 당시 포르쉐를 운전하던 30대 여성은 약물 투약 혐의를 인정했다. 용산경찰서는 지난 6일 이 여성을 마약류관리법 위반과 도로교통법상 약물 운전, 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의로 검찰에 송치했다.

댓글