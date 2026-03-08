호르무즈 해협 봉쇄에…커지는 석화업계 ‘불가항력’ 연쇄 선언 위험

여천NCC 지난 4일 불가항력 선언 원유에 나프타 가격까지 급등 “봉쇄 장기화하면 연쇄 선언 불가피”

중국발 공급 과잉 등으로 구조 개편 작업 중인 국내 석유화학업계가 호르무즈 해협 봉쇄로 직격탄을 맞고 있다. 국내 최대 에틸렌 생산시설인 여천 나프타분해시설(NCC)이 불가항력을 선언하면서 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 다른 기업도 연쇄적으로 불가항력을 선언할 수 있다는 전망이 나온다. 국내 석화기업이 불가항력을 선언한 건 이번이 처음이다.

8일 석화업계 관계자들의 말을 종합하면, 여천 NCC는 지난 4일 고객사에 제품 공급 이행 지연·조정을 통보하고 공급 불가항력을 선언했다. 불가항력은 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 제품 계약 이행이 어려울 때 책임을 면제받으려는 조치다. 석화기업은 고객사에 필요한 물량을 제때 공급할 수 없다고 판단하는 즉시 이를 통보해야 한다.

여천 NCC는 고객들에 보낸 서한에서 “중동 지역의 지정학적 긴장이 갑작스럽고 급격하게 고조됨에 따라 원자재 조달에 심각한 차질을 빚고 있다”며 “호르무즈 해협 봉쇄로 인해 3월 인도 예정이었던 원료 나프타의 도착이 크게 지연됐다”고 설명했다.

여천 NCC는 1999년 한화와 DL이 설립한 합작 법인으로, 연간 에틸렌 생산량이 229만t에 달한다. 지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습이 시작된 지 일주일도 되지 않아 여천 NCC가 불가항력을 선언한 것은 비축한 나프타 원료가 많지 않았기 때문으로 전해진다.

‘산업의 쌀’로 불리는 나프타는 원유를 정제하는 과정에서 생산되는데, 여천 NCC는 원유 정제 시설이 없는 데다 세계 시장 수요 부진과 중국발 공급 과잉으로 최근 가동률도 낮았기 때문으로 풀이된다. 정부는 석화업계 위기 극복을 위해 지난해부터 시설 통폐합 등을 유도하고 있다.

석화업계는 사상 초유의 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 길어질 경우 불가항력 선언이 업계 전반으로 확산할 것으로 보고 있다. 업계 한 관계자는 “호르무즈 해협 봉쇄로 수입이 안 돼 나프타 재고가 점점 줄고 있다”며 “호르무즈 해협 봉쇄가 1~2개월 정도 더 이어지면 다른 기업도 모두 불가항력을 선언할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

국내에 공급되는 나프타는 절반이 수입되고 나머지 절반은 국내에서 원유를 정제해 직접 생산한다. 한국의 중동산 원유 수입 비중은 약 70%로 이 중 상당수가 호르무즈 해협을 지나고, 수입되는 나프타 비중 54%도 호르무즈 해협을 통과한다.

원유뿐 아니라 나프타 국제 가격도 급등하고 있어 중동이 아닌 지역에서 수입하는 것조차 어려움을 겪고 있다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷 자료를 보면, 싱가포르 거래소에서 나프타 1배럴은 지난 6일 88.1달러에 거래됐다. 중동 전쟁 발발 전인 지난달 27일(68.87달러)과 비교하면 일주일 만에 27.9% 오른 것이다. 미국·인도 등 다른 지역에서 나프타를 수입하더라도 현재 오른 원재료 가격을 제품에 반영할 수밖에 없다. 이는 곧 국내 경제에 인플레이션 압박으로 이어질 것으로 보인다.

정부는 석화업계 상황을 인지하고 있다며 비축유 방출 검토 등 대책을 마련하고 있다. 정부 관계자는 “중동 사태 이후 기업들과 지속적으로 만나 대응책을 논의하고 있다”며 “대체 시장 나프타 도입, 가동률 조정 등 여러 가능성을 확인하며 필요한 조치를 진행할 것”이라고 말했다.