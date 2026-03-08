창간 80주년 경향신문

구속된 강선우·김경, 검찰 송치 D-6···남은 수사 쟁점은?

경향신문

본문 요약

경찰이 '1억 공천헌금 의혹'을 받는 강선우 무소속 의원을 지난 7일 불러 조사했다.

다만 지난달 경찰이 국회에 제출한 강 의원 체포동의안에 따르면, 경찰은 두 사람을 구속할 당시엔 김 전 시의원 측 주장대로 강 의원이 공천헌금인 줄 알고 돈을 받았다고 판단한 것으로 보인다.

경찰은 체포동의안에 '강 의원이 남씨로부터 김 전 시의원의 청탁을 사전에 보고받은 뒤, 공천을 해주는 대가로 기부금을 받기로 마음 먹고 남씨에게 자리를 만들라고 지시했다'고 적시했다.

구속된 강선우·김경, 검찰 송치 D-6···남은 수사 쟁점은?

입력 2026.03.08 16:29

  • 김태욱 기자

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 지난 3일 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 서울중앙지법으로 출석하고 있다(왼쪽 사진). 강 의원에게 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원도 같은 날 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문을 마치고 대기장소로 이동하고 있다. 문재원 기자

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 지난 3일 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 서울중앙지법으로 출석하고 있다(왼쪽 사진). 강 의원에게 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원도 같은 날 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문을 마치고 대기장소로 이동하고 있다. 문재원 기자

경찰이 ‘1억 공천헌금 의혹’을 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원을 지난 7일 불러 조사했다. 지난 3일 강 의원이 구속된 이후 첫 조사다. 구속 후 열흘 내 피의자를 송치해야 하는 경찰에겐 6일의 시간이 남았다. 진실공방 양상을 보였던 이번 사건에서 경찰이 어떤 판단을 내릴지 주목된다.

8일 경향신문 취재를 종합하면, 강 의원과 김경 전 서울시의원의 공천헌금 의혹 등을 수사해 온 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 7일 오전 10시부터 오후 5시30분까지 강 의원에 대해 구속 후 첫 조사를 진행했다. 강 의원과 김 시의원은 지난 3일 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 나란히 구속돼 서울 마포경찰서에 수감돼 있는 상태다.

검찰 송치 시한을 앞두고 경찰 수사의 남은 쟁점은 이들 사이의 진실공방을 가려내는 것이다. 두 사람은 구속 직전까지 여론전을 펼쳤다. 강 의원은 2022년 1월 자신의 사무국장 남모씨 소개로 서울 모처에서 김 전 시의원을 만나 쇼핑백을 받았다는 사실은 인정했지만, ‘통상적으로 주고받는 의례적 선물인 줄 알았고, 돈이 들어있는지는 몰랐다’는 취지로 주장했다.

반면 김 전 시의원은 ‘강 의원의 보좌진이 먼저 만남을 주선해왔고, 이 보좌진이 먼저 돈을 제안했다’는 취지로 주장했다. 건네받은 쇼핑백에 돈이 담긴 사실을 몰랐다는 강 의원 주장을 반박한 것이다.

다만 지난달 경찰이 국회에 제출한 강 의원 체포동의안에 따르면, 경찰은 두 사람을 구속할 당시엔 김 전 시의원 측 주장대로 강 의원이 공천헌금인 줄 알고 돈을 받았다고 판단한 것으로 보인다. 경찰은 체포동의안에 ‘강 의원이 남씨로부터 김 전 시의원의 청탁을 사전에 보고받은 뒤, 공천을 해주는 대가로 기부금을 받기로 마음 먹고 남씨에게 자리를 만들라고 지시했다’고 적시했다. 경찰은 또 ‘(강 의원이) 책임을 남씨에게 전가하는 등 잘못을 반성하기보다 책임을 회피하는 데 몰두하고 있는 것으로 보인다’고도 봤다. 그러면서 ‘증거 인멸을 시도할 우려가 상당하다’고 구속 필요성을 주장했다.

일주일도 남지 않은 수사기간 내에 경찰이 최종적으로 어떤 결론을 내릴지 주목된다. 경찰은 강 의원과 김 전 시의원을 함께 불러 대질조사를 하는 방안도 검토하고 있다. 다만 대질조사는 양측이 모두 동의해야 이뤄질 수 있어 실제 성사는 어려울 수 있다는 관측도 나온다.

댓글