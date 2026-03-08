닛케이 “여성총리 취임했지만 하위권인 ‘성 격차’에 큰 변화 없어”

일본 사상 처음으로 여성 총리가 취임했지만 세계 각국의 성평등 현황을 평가하는 ‘젠더갭(성 격차)’ 지수에서 하위권에 머물고 있는 일본의 순위는 크게 달라지지 않을 것으로 보인다는 보도가 나왔다.

니혼게이자이신문(닛케이)는 8일 여성의 날을 맞아 지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 취임과 내각 각료에서 여성 수 확대 등으로 ‘성 격차’ 개선이 기대됐지만, 세계경제포럼(WEF)이 발표하는 젠더갭 지수에서 일본의 순위는 1~2위 상승 정도로 미미할 가능성이 높은 것으로 나타났다고 이날 보도했다. 닛케이는 다카이치 총리 취임 등의 ‘영향이 그다지 크지 않다’는 견해도 있다고 덧붙였다.

WEF가 지난해 6월 발표한 일본의 2024년 젠더갭 지수는 0.666으로, 이는 조사 대상 148개국 중 118위에 해당하는 수치다. WEF가 매년 발표하는 젠더갭 지수는 정치·경제·교육·건강 등에서 남성의 상태를 1로 했을 때 여성의 상태를 나타낸 것이다. 1에 가까워질수록 평등도가 높다는 의미다.

닛케이는 정치 영역에서 세 가지 변수 중 하나는 지난 50년 동안 여성의 정상 재임기간이라며 지난해 이전 일본에서 여성 총리의 재임 기간은 0일이었기 때문에 여성 총리의 탄생에 따라 이 지수는 상승했다고 설명했다. 다른 정치 영역 변수 두 가지는 여성 국회의원 수와 장관 수인데, 여성 장관 수는 2명에서 3명으로 늘어났다. 반면 지난달 중의원 선거에서 당선된 여성 국회의원 수는 68명으로, 2024년의 73명에서 소폭 감소했다.

닛케이가 일본 민간경제연구소인 다이와총연의 도움을 받아 이 같은 변화를 통해 젠더갭 지수의 변화를 추산한 결과 정치 영역에서 일본의 지수는 0.017 정도 개선되는 것으로 나타났다. 이를 전체 순위에 대입하면 일본의 순위는 118위에서 116위나 117위 정도로 올라가는 것으로 나타났다. 지난해 일본보다 한 계단 위인 117위에는 앙골라, 두 계단 위인 116위에는 세네갈이 이름을 올린 바 있다. 2024년 한국의 젠더갭 지수는 0.696으로 94위였다.

다이와총연 금융조사부 나카 레이 연구원은 “젠더갭 지수는 2006년부터 발표됐는데 일본의 지수는 0.645에서 0.666으로 거의 제자리걸음을 했으며, 성 불평등은 여전히 심각하다”고 지적했다. 그는 “2006년 기준으로 일본과 비슷했던 프랑스, 한국은 지수가 개선됐으며, 현재 지수가 1위인 아이슬란드도 지속적으로 개선되고 있다”고 설명했다.

일본 정부는 여성의 국회의원, 관리직 등 비율을 ‘2020년대 내에 가능한 빨리 30% 정도’로 늘리는 것을 목표로 삼고 있으며, 만약 중의원 의원 30%, 각료의 30%가 여성이 되면 정치 분야 지수가 크게 개선되면서 일본의 젠더갭 지수가 148개국 중 70위에 오르게 된다고 닛케이는 전했다. 또 중의원 의원과 각료의 절반이 여성이 되면 정치 분야 지수는 9위로 오르게 된다. 이 경우 전체 지수는 17~18위 정도로 스위스와 비슷한 수준이 된다.

닛케이는 “여성 총리가 탄생한 것만으로 젠더 불평등이 해소되는 것은 아니다”라며 “정치 분야에서 여성 참가의 저변을 넓히는 장기적인 대처가 필요하다”고 지적했다.