평균 50개 계획 수립에, 현장 실무까지···통합 돌봄 앞두고 지자체 인력난 호소

중앙부처 ‘법정계획’의 구체 계획 수립 및 시행까지 맡는 각 지방자치단체가 인력난과 과중한 행정업무에 시달린다는 분석과 증언이 나왔다. 이달 말 시행되는 통합돌봄 등 각종 사회복지 정책의 실효성을 높이기 위해 각 지자체의 역량을 보강해야 한다는 요구가 나온다.

8일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘지방자치단체의 사회서비스 관련 법정계획 수립 실태 및 개선방안’ 보고서를 보면, 2025년 기준 사회서비스 분야 법정계획은 총 43개 중 34개(79.1%)는 지자체에 하위 계획 수립을 강제하고 있다. 전체 국가 법정계획의 지자체 수립 의무 비율(34.7%)을 2배 이상이다. 여기에 각 지자체가 조례에 근거해 수립하는 계획까지 포함하면 실제 일선 지자체가 수립·관리해야 할 복지 계획은 50~70개로 늘어난다. 각 지자체는 중앙이 세운 큰 그림을 구체화하는 실무잡업을 상당 수 맡고 있다.

그러나 업무가 가중되고 잦은 보직 순환까지 겹치면서, 지자체 복지 계획은 현장 공무원에겐 빨리 처리해야 할 행정업무로 인식되기 쉽다.

연구진이 광역자치단체 1곳, 기초자치단체 1곳에서 담당 공무원들을 대상으로 집단심층면접(FGI)을 진행한 결과, 지역보건의료계획을 담당하는 한 공무원은 “시간이 촉박하다 보니 계획 자체가 겉핥기식밖에 될 수 없다”고 말했다. 또 다른 실무자는 “스트레스 수치가 너무 높았고 가수면 상태로 일했다. 도망가고 싶다는 생각밖에 안 들었다”고 했다.

행정 과부하는 복지 계획의 부실로 이어질 가능성이 높다. 한 공무원은 “계획 관련 평가를 잘 받기 위해 중장기 계획을 세울 때 (달성하기 쉽도록) 목표를 낮게 잡는다”고 했다. “무엇을 연계하고 누구와 협의할지 전혀 고려하지 않은 채 연차별 계획만 수립했다”거나 “혼자 업무를 떠안다 보니 주민 참여는 시도조차 할 수 없었다”는 증언도 나왔다.

이같은 현실은 통합돌봄 시행을 앞두고 더욱 큰 우려를 낳는다. 복지부는 지난 5일 중앙과 지방 협력체계를 구축하고, 중앙 기본계획과 지방 지역계획을 연계해 통합돌봄을 추진하겠다고 밝혔다. 1단계 운영기반에는 중앙-지방 협력체계 구축, 기본계획과 지역계획의 연계 수립, 통합지원협의체를 중심으로 한 기관 간 협력 강화 등이 포함됐다. 여기에 서비스를 신청한 주민 한 명 한 명에 대한 개인별 지원계획도 시군구가 직접 수립하도록 했다. 지자체 입장에서는 돌봄 서비스를 단순 집행하는 수준을 넘어 계획 작성과 협의체 운영, 인력 교육, 실적 관리와 평가 대응까지 한꺼번에 떠안게 된다.

돌봄 현장 노동자들은 지난 6일 기자회견을 열고 “인력 확충 없는 통합돌봄은 기존 사업들을 이름만 바꿔 재탕하는 ‘무늬만 통합’으로 전락할 우려가 크다”고 주장했다. 이주열 남서울대 보건행정학과 교수는 “복지부가 사업 설계도만 내놓을 것이 아니라 제도를 굴릴 인력과 예산을 확보할 방안에 대해서도 말해야 한다”며 “이대로면 지자체 공무원들 업무만 가중될 뿐 실질적인 서비스 확대는 불가능할 것”이라고 말했다.