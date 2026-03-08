70만원 받고 남의 집 테러···‘보복 대행’ 20대 구속

화성 동탄 아파트 현관문 훼손·허위 유인물 살포 텔레그램 대화방 통해 범행 의뢰 받아

경기 화성에서 금전을 받고 남의 집에 대신 테러를 해주는 이른바 ‘보복 대행’을 한 혐의를 받는 20대가 구속됐다.

수원지법 이나리 판사는 8일 재물손괴와 주거침입, 명예훼손 혐의를 받는 A씨에 대해 구속영장을 발부했다. 발부 사유는 증거인멸 및 도주 우려다.

A씨는 지난 4일 오후 8시30분쯤 화성 동탄신도시 한 아파트 4층 세대 현관문에 붉은색 래커와 본드를 칠하고 음식물 쓰레기를 투척한 혐의를 받는다.

또 해당 세대 거주자와 관련한 허위 사실이 담긴 유인물 30여장을 현장 곳곳에 뿌린 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 발생 이틀 만인 지난 6일 오후 4시18분쯤 대구에 있는 A씨의 주거지에서 그를 긴급체포했다.

A씨는 대출 안내 문자메시지를 통해 소액 대출을 받던 중 한 텔레그램 대화방에 들어가게 됐고 그 안에서 “시키는 일을 해주면 대가를 지급하겠다”는 제안을 받고 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

그는 현금 70만원을 이체받은 뒤 범행 도구를 준비해 동탄으로 이동해 범행을 저지른 뒤 달아난 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨에게 범행을 지시한 상선이 최근 잇따라 발생한 보복 대행 사건들의 상선과 동일 인물일 가능성이 있다고 보고 사건 간 연관성을 수사하고 있다.