한국인 200여명 태운 전세기 UAE에서 이륙…내일 새벽 인천공항 도착

경향신문

본문 요약

아랍에미리트연합에서 한국인 200여명을 태운 전세기가 8일 이륙했다.

이 전세기는 9일 새벽쯤 한국에 도착할 것으로 예상된다.

외교부는 UAE 아부다비에서 한국인 203명과 외국인 배우자 3명 등 206명이 탑승한 전세기가 이날 오후 5시25분쯤 출발했다고 밝혔다.

한국인 200여명 태운 전세기 UAE에서 이륙…내일 새벽 인천공항 도착

입력 2026.03.08 18:33

  정희완 기자

아랍에미리트연합(UAE)에 파견된 정부 신속대응팀이 8일 한국인 등을 태운 전세기의 이륙을 위한 절차를 점검하고 있다. 외교부 제공

아랍에미리트연합(UAE)에서 한국인 200여명을 태운 전세기가 8일 이륙했다. 이 전세기는 9일 새벽쯤 한국에 도착할 것으로 예상된다.

외교부는 UAE 아부다비에서 한국인 203명과 외국인 배우자 3명 등 206명이 탑승한 전세기가 이날 오후 5시25분쯤 출발했다고 밝혔다. 외국인 배우자는 영국·프랑스·캐나다 국적자이다.

외교부에 따르면 최초 탑승 인원은 285명이었지만 38명은 취소 의사를 밝혔고, 53명은 연락 없이 공항에 도착하지 않았다. 또 12명은 사전 신청 없이 공항에 도착했지만 탑승이 가능했다. 이 전세기는 9일 새벽쯤 한국 인천국제공항에 도착할 것으로 예상된다. 전세기는 에티드항공에서 운영한다.

UAE에는 권기환 전 외교부 글로벌다자외교조정관과 이태우 전 외교부 국제사이버협력대사를 팀장으로 한 외교부·경찰청 합동 신속대응팀 12명이 파견돼 있다. 외교부는 “이번 전세 출발 전 입국 수속 당시 현지에서 대피경보가 세차례 발령되는 아찔한 순간 속에서도 신속대응팀과 현지 공관이 공항의 안내에 따라 우리 국민의 신속한 공항내 대피를 지원하는 등 출국에 차질이 없도록 최선의 노력을 다했다”라고 밝혔다.

앞서 지난 6일 UAE 두바이에 있던 한국인 372명도 에미리트항공편을 이용해 인천국제공항으로 입국했다. 조현 외교부 장관은 지난 5일 압둘라 빈자이드 알나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 전화 통화를 하고 한국인의 귀국을 위한 민항편 재개, 한국 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 관심과 지원을 요청한 바 있다.

외교부는 “UAE의 하늘길이 다시 열리면서 지난 며칠간 현지에 발이 묶여 있던 우리 국민 약 1500여명이 직항이나 경유편을 활용해 UAE를 출국한 것으로 파악된다”라며 “앞으로도 민항편을 이용한 출국이 이어질 것으로 보인다”고 말했다.

