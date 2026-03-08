콜롬비아서 총선·대선 경선 동시 시행···대선 앞 민심 시험대 될까

콜롬비아에서 8일(현지시간) 차기 정부 구성을 위한 총선과 대통령 후보 선출을 위한 경선 투표가 동시에 치러진다. 오는 5월 대선을 앞두고 정치 구도와 민심의 흐름을 가늠하는 시험대가 될 전망이다.

AP·dpa통신 등에 따르면 이날 콜롬비아에서는 4년 임기의 국회의원 285명을 뽑는 총선이 실시된다. 3000명이 넘는 후보가 상원 102석과 하원 183석을 놓고 경쟁한다. 약 4100만명의 유권자가 전국 1만3000여개 투표소에서 투표에 참가한다.

중도·중도좌파·우파 등 3개 정치 진영의 대선 후보를 뽑는 경선 투표도 함께 진행된다. 이 제도는 정당이 아닌 진영별 대선 후보를 선출하는 방식으로 유권자도 투표에 참여할 수 있다. 선출된 후보들은 오는 5월31일 예정된 대선 1차 투표에 출마한다.

이번 경선은 향후 대선 판세를 가늠할 ‘전초전’으로 평가된다. 2022년 대선에서 승리한 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령 역시 이 경선에서 승리한 뒤 지지층을 결집하며 대선 승리의 발판을 마련한 바 있다. 다만 이번 경선에는 주요 대선 주자로 거론되는 집권 좌파 연합 ‘역사적 조약’ 소속 이반 세페다 카스트로 상원의원과 우파 성향의 아벨라르도 데 라 에스프리예라 변호사는 참여하지 않는다. 경선 참여가 대선 출마의 필수 요건은 아니기 때문이다.

이번 선거는 임기 말에 접어든 페트로 대통령 주도 좌파 연합의 정치적 영향력을 시험하는 계기가 될 것으로 보인다. 역사적 조약은 2022년 총선에서 의회 내 최대 좌파 세력으로 부상했지만 과반 확보에는 실패했다. 이후 페트로 대통령은 보건·세제 개편안 처리 과정에서 의회 반발에 직면해 왔다.

이번 선거는 범죄 증가와 치안 불안이 이어지는 가운데 치러진다. 정부는 선거 기간 폭력 사태를 막기 위해 12만6000명 이상의 치안 인력을 전국에 배치했다. 전국 투표소에는 약 86만명의 선거 관리 요원과 300만명이 넘는 참관인이 배치된다. 지난해 6월 수도 보고타에서는 보수 성향의 미겔 우리베 투르바이 상원의원이 행사 도중 총격을 받아 숨지는 사건이 발생한 바 있다.