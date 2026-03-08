김정관 산업장관 “한국만 관세 인상은 없을 것…대미 투자 분야 논의”

“석유 최고가격제 준비 마쳐”

미국에서 하워드 러트닉 상무부 장관을 만나 관세 협상을 진행하고 8일 귀국한 김정관 산업통상부 장관이 미국의 관세 인상이 없을 것 같다고 전했다. 석유 최고가격 지정제에 대해서는 준비는 마쳤다며 시장 상황을 보고 적용할지를 결정할 것이라고 했다.

김 장관은 이날 인천공항에서 취재진을 만나 “러트닉 장관을 만나 우리 국회의 법 통과와 관련해 설명했고, 거기에 대해 미국에서 아주 높이 평가했다”며 “(러트닉 장관이)고맙다는 반응을 보였다”고 말했다. 김 장관은 이어 “지금과 같이 한국에서 법이 통과된다든지 (관세) 협상 관련한 내용이 이행된다면 관세 인상과 관련한 관보 게재나 그런 것은 없을 것 같다는 이야기와 반응을 들었다”고 말했다.

김 장관이 말한 법은 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’(대미투자특별법)을 말한다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 1월26일 SNS 트루스소셜에 한국 국회가 ‘대미투자특별법을 처리하지 않고 있다’며 한국산 제품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 바 있다. 그러다 지난달 미 연방대법원이 상호관세가 위법하다고 판결했고, 이후에는 트럼프 행정부가 관세 인상을 언급하지는 않았다.

대미 투자 프로젝트 관련해 김 장관은 “구체적인 프로젝트는 아니지만, 어떤 분야나 방향성에 대해 (러트닉 장관과) 서로 같이 깊이 있는 논의가 있었다”고 말했다. 이어 트럼프 행정부가 추진하는 15%의 글로벌 관세와 관련해서도 김 장관은 “우리나라가 경쟁국보다 불리하지 않도록 동등한 대우를 받거나 오히려 더 나은 대우를 받을 가능성에 대해서 여지를 열어놓고 왔다”고 말했다.

김 장관은 이재명 대통령이 검토를 지시한 석유 최고가격 지정제와 관련해서는 “거의 준비를 다 마쳤다”면서 “시장 상황을 더 지켜보며 대응할 계획이고, 시행하게 되면 바로 할 수 있도록 조치를 해나가겠다”고 말했다. 최고가격 지정제와 관련해 재정 부담 등 부작용에 대해 그는 “그런 내용도 이미 준비를 다 마쳤다”며 “발표 시점에 상세한 내용을 같이 발표하도록 하겠다”고 덧붙였다.