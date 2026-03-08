창간 80주년 경향신문

[시스루 피플]“가짜 지도자들아, 게임 오버”…‘Z세대 지지’ 래퍼, 총리 유력

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 9월 부패와 불평등에 항의하는 네팔 반정부 시위에서 "네팔이 웃는 모습을 보고 싶어요"라는 노랫말이 울려 퍼졌다.

발렌의 정치적 입지는 지난해 9월 반정부 시위를 계기로 확대됐다.

정부의 SNS 차단 조치를 계기로 터져 나온 부패 기득권층을 향한 Z세대 시위대의 분노는 정치권 '아웃사이더'였던 발렌을 향한 지지로 이어졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[시스루 피플]“가짜 지도자들아, 게임 오버”…‘Z세대 지지’ 래퍼, 총리 유력

입력 2026.03.08 20:11

수정 2026.03.08 21:58

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

네팔 정치인 발렌드라 샤

승리의 ‘V’ 7일(현지시간) 네팔 자파 지구 다막의 총선 개표소에서 당선증서를 받은 발렌드라 샤 국민독립당 후보가 승리의 V자 손짓을 하고 있다. AFP연합뉴스

승리의 ‘V’ 7일(현지시간) 네팔 자파 지구 다막의 총선 개표소에서 당선증서를 받은 발렌드라 샤 국민독립당 후보가 승리의 V자 손짓을 하고 있다. AFP연합뉴스

언더그라운드 래퍼·작사가 활동
가사에 부패·불평등 담아 주목
올 총선서 단독 과반 확보 예상

지난해 9월 부패와 불평등에 항의하는 네팔 반정부 시위에서 “네팔이 웃는 모습을 보고 싶어요”라는 노랫말이 울려 퍼졌다. 시위대가 주제가처럼 부른 노래 ‘네팔 하세코(웃는 네팔)’는 발렌드라 샤(36·일명 발렌) 당시 카트만두 시장이 작사하고 부른 곡이다.

래퍼 출신 정치인인 그는 지난 5일(현지시간) 치러진 총선에서 승리하며 차기 총리로 유력하다. 7일 네팔 선거관리위원회는 동부 자파주 5 지역구에서 발렌이 6만8348표를 얻어 샤르마 올리 전 네팔 총리(1만8734표)를 꺾고 당선됐다고 밝혔다. 이 지역구는 4선 총리를 지낸 올리의 ‘텃밭’으로 여겨지는 곳으로 이번 총선 신구 대결의 최대 격전지로 주목받았다.

발렌을 총리 후보로 내세운 국민독립당(RSP)은 이번 총선에서 압승이 예상된다. 비례대표를 포함한 하원 275석 가운데 단독 과반인 138석 이상을 확보한 정당이 차기 총리를 배출하게 되는데 발렌은 정계 입문 4년 만에 차기 총리로 유력시되고 있다.

그는 네팔과 인도에서 토목공학을 공부했지만 미국 유명 래퍼들의 영향을 받아 네팔 언더그라운드 힙합 무대에서 래퍼 겸 작사가로 활동했다. 가사에는 네팔의 부패와 불평등을 담았다. 대표곡 ‘발리단(희생)’은 권력에 맞서 진실을 말하고 사회적 제약에 도전하자는 메시지를 전한다. 발렌은 SNS를 통해 네팔 청년층과 소통하면서 정치에도 관심을 갖게 됐다.

노래에 담았던 변화에 대한 갈망은 결국 정치 도전으로 이어졌다. 2022년 카트만두 시장 선거에 무소속으로 출마한 그는 압도적 표차로 당선됐다. 그는 재임 기간 폐기물 관리와 의료서비스 개선 등 도시 개혁과 부패 방지에서 성과를 냈다는 평가를 받는다.

발렌의 정치적 입지는 지난해 9월 반정부 시위를 계기로 확대됐다. 정부의 SNS 차단 조치를 계기로 터져 나온 부패 기득권층을 향한 Z세대 시위대의 분노는 정치권 ‘아웃사이더’였던 발렌을 향한 지지로 이어졌다.

그는 당시 SNS에서 “친애하는 Z세대여. 여러분의 헌신과 희생으로 나라는 크게 변화했다”며 시위대를 공개 지지했다.

발렌은 지난 1월 RSP에 입당하며 총선 도전을 본격화했다. 그의 유세 현장에서는 힙합 음악이 나왔다. “시간이 다 됐다, 가짜 지도자들아. 게임 오버”라는 가사의 인공지능(AI) 생성 유세곡도 이목을 끌었다. 지지자가 빠르게 늘면서 ‘발렌 효과’라는 말도 생겨났다.

승리가 확정된 7일 밤 발렌은 자신의 트레이드마크인 검은 재킷과 검은 선글라스를 착용하고 지지자들 앞에 섰다. 자파주에 사는 대학생 로잔 바타라이는 AFP통신 인터뷰에서 “기존 정부에 대한 국민의 분노가 얼마나 컸는지를 보여준다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글