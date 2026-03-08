중국 왕이 “이란 전쟁, 일어나선 안 됐다”…미 직접 언급은 피해

양회 기자회견서 외교정책 질의…한비자 인용해 무력 사용 비판 미·중관계 ‘협력’ 강조…트럼프 방중엔 “고위급 교류 일정 있다” 일본 역사 문제·대만해협 등 거론…한반도는 2년째 언급 없어

중국 외교 사령탑인 왕이 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장(사진)이 8일 양회(전국인민대표대회·중국인민정치협상회의) 계기로 열린 기자회견에서 미국과 이스라엘 공습으로 시작된 이란 전쟁을 두고 “일어나서는 안 될 전쟁”이라고 비판했다. 그러면서도 미국을 직접 언급하는 것은 피하고 미·중관계에서 협력을 강조했다.



왕 부장은 이날 베이징 미디어센터에서 약 1시간26분 동안 진행된 기자회견에서 내외신 기자들의 질문 21개에 답하며 중국의 올해 외교정책을 설명했다.



왕 부장은 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 “본래 일어나서는 안 될 전쟁이며 누구에게도 이익이 되지 않는다”면서 “당장 무력행동을 멈추고 전쟁을 끝내야 한다”고 말했다. 왕 부장은 <한비자>에 나오는 ‘병자 흉기야, 불가불심용’이란 구절을 언급했다. ‘전쟁은 재앙을 부르는 수단이기 때문에 사용하더라도 매우 신중해야 한다’는 뜻이다.



그는 문제 해결을 위한 기본 원칙으로 “이란과 걸프 지역 국가의 주권, 안전, 영토 보전은 모두 존중받아야 한다”며 “색깔 혁명과 정권교체를 조장하는 것은 민심을 얻지 못한다”고 말했다. ‘색깔 혁명’은 중국과 러시아가 중동·중앙아시아의 민주화 운동을 서방이 배후에 있다고 주장하며 폄하할 때 쓰는 표현이다.



또 “강한 무력이 곧 강한 도덕적 기준을 말하는 것은 아니다”라면서 “잦은 무력 사용은 강함을 증명하는 것이 아니며 민중이 무고한 희생양이 되어서도 안 된다”고 말했다. 베네수엘라와 이란 등에서 군사 행동을 벌인 미국을 겨냥한 비판으로 풀이된다.



왕 부장은 미·중관계와 관련해서는 “상호 존중을 바탕으로 평화 공존의 원칙을 지키고 협력과 상생을 추구해야 한다”고 말했다. 아직 공식화하지 않은 트럼프 대통령의 방중과 관련해서는 “올해는 확실히 중·미관계의 중요한 해로 고위급 교류 일정이 이미 테이블에 올라와 있다”면서 “이견을 관리하고 적절한 환경을 조성하며 불필요한 방해를 배제해야 한다”고 말했다.



일본에 대해서도 절제된 톤으로 역사 문제를 거론했다. 왕 부장은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 자위대 개입’ 발언과 관련해 일본 군국주의가 과거 존립 위기를 명분으로 다른 나라를 침략했던 전례를 고려할 때 중국과 아시아 국가들은 향후 행보를 우려할 수밖에 없다고 말했다. 그러면서 “대다수의 일본 국민들이 누구도 실수를 반복하도록 내버려 두지 않기를 바란다”고 말했다.



대만 문제와 관련해서는 집권 민진당을 ‘평화 위협 세력’으로 규정하면서 “국제적으로 대만 독립에 반대하는 여론이 선명해질수록 대만해협의 평화와 안정이 보장된다”고 밝혔다.



왕 부장은 미국과 동맹국에 대한 직접 비판 수위는 낮추면서도 다자주의를 강조하며 국제사회에서 중국의 리더십이 미국과는 다르다는 점을 부각하는 데 주력했다. 그는 ‘중국은 트럼프 대통령 등이 글로벌 도전에 함께 책임을 지고 대응하자며 제시한 미·중 공동통치 프레임을 받아들이는가’라는 질문에 “중국은 절대 강대국이 되면 반드시 패권을 추구하는 옛길을 가지 않고, ‘강대국 공동통치’ 논리도 인정하지 않는다”고 답했다.



왕 부장은 “유엔은 완벽하지 않지만 유엔이 없었더라면 세상은 더욱 나빠졌을 것”이라며 “유엔에서 스스로 고립하는 소규모 집단은 인기가 없다”고 말했다. 트럼프 대통령이 주도하는 ‘평화위원회’를 겨냥한 것으로 보인다. 러시아와의 관계는 ‘비바람에 흔들리지 않고 산처럼 편안하다’는 두보의 시 구절을 인용해 양국 관계의 끈끈함을 표현했다.



왕 부장은 지난해에 이어 올해도 한·중관계와 한반도 문제에 대해서는 언급하지 않았고 한국 기자의 질문도 받지 않았다. 한국은 시진핑 중국 국가주석의 연초 외교 성과를 설명할 때 사례로 짧게 언급되는 데 그쳤다.

