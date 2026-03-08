창간 80주년 경향신문

“여성 리더십이 미래 이끈다”…금융권, 잇단 행사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

은행권이 '3·8 세계여성의날'을 앞두고 여성 리더십을 강조하는 행사를 잇달아 열었다.

우리금융 그룹사들은 여성 리더 후보군 확대를 위해 별도의 특화 과정을 운영할 예정이다.

임종룡 우리금융 회장은 "다양성은 기업의 성장과 직결되는 필수 전략"이라며 "핵심 직무 내 여성 리더의 역할을 확대할 수 있도록 제도를 지속 정비하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“여성 리더십이 미래 이끈다”…금융권, 잇단 행사

입력 2026.03.08 20:15

수정 2026.03.08 20:16

펼치기/접기
  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 6일 우리은행 본점에서 열린 ‘2026 우리금융그룹 여성리더 네트워킹 데이’에서 임종룡 회장(첫 줄 가운데) 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 우리금융 제공

지난 6일 우리은행 본점에서 열린 ‘2026 우리금융그룹 여성리더 네트워킹 데이’에서 임종룡 회장(첫 줄 가운데) 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 우리금융 제공

은행권이 ‘3·8 세계여성의날’을 앞두고 여성 리더십을 강조하는 행사를 잇달아 열었다.

우리금융은 지난 6일 17개 그룹사 여성 리더들을 초청해 ‘여성 리더 네트워킹 데이’를 개최했다. ‘연결과 성장, 미래를 이끄는 여성 리더십’을 주제로 열린 이번 행사는 다양성을 존중하는 조직문화를 확산하기 위한 차원에서 마련됐다.

우리금융 그룹사들은 여성 리더 후보군 확대를 위해 별도의 특화 과정을 운영할 예정이다. 임종룡 우리금융 회장은 “다양성은 기업의 성장과 직결되는 필수 전략”이라며 “핵심 직무 내 여성 리더의 역할을 확대할 수 있도록 제도를 지속 정비하겠다”고 말했다.

KB금융도 이날 신임 여성 부점장 100여명이 참석한 가운데 ‘그룹 신임 여성 부점장 콘퍼런스’를 열었다.

행사는 선배 여성 임원이 질문에 직접 답하며 여성 리더로서 경험과 조언을 나누는 ‘선배와의 대화’, 양종희 KB금융 회장이 참석한 ‘최고경영자(CEO)와의 대화’ 순으로 진행됐다.

양 회장은 신임 여성 부점장들에게 “인공지능(AI) 시대일수록 중요한 것은 사람 사이의 소통과 공감으로, 이런 포용적 리더십을 통해 금융의 새 가치를 만들어달라”고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글