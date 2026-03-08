말 바꾼 트럼프 “쿠르드 개입 배제”…가벼운 입에 ‘조마조마’

‘중동 전역으로 확전 경계’ 판단…잦은 메시지 번복, 불확실성 키워 테헤란 석유 시설 타격 등 공격…“완전한 파괴·확실한 죽음” 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 이란과의 전쟁과 관련해 쿠르드족의 개입을 원하지 않는다는 뜻을 밝혔다. 불과 이틀 전 쿠르드족의 개입에 대해 “전적으로 찬성한다”고 했던 발언을 뒤집은 것이다. 전쟁 확전을 경계하는 신호로 해석되지만, 잦은 메시지 변화로 전쟁의 향방을 둘러싼 불확실성도 커지고 있다.



트럼프 대통령은 이날 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 전용기에서 기자들과 만나 “쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다”며 “그들이 개입하지 않아도 전쟁은 이미 충분히 복잡하다”고 말했다. 이어 “그들은 개입 의사가 있지만 나는 개입하지 말라고 말했다”고 설명했다. 지난 5일 쿠르드족의 이란 공격 가능성과 관련해 “그들이 그렇게 하려는 건 훌륭한 일이라고 생각한다. 전적으로 찬성할 것”이라고 밝힌 것과 완전히 달라진 입장이다.



이 같은 입장 변화는 쿠르드족이 참전할 경우 이란과의 충돌이 중동 전역으로 확산할 수 있다는 우려를 고려해 전선을 확대하지 않으려는 판단이 작용한 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 전쟁 이후 이란 지도자가 바뀔 가능성에 대해 “말할 수 없지만 아마도 아닐 것 같지는 않다”고 해 변화 가능성을 시사했다. 이어 “우리는 이란과 합의를 모색하는 상황이 아니다”라며 “이란은 합의를 원하지만 우리는 그렇지 않다”고 강조했다. 이란의 차기 지도부에 대해서는 “이란을 전쟁으로 끌고 가지 않을 대통령을 선택해야 한다”고 말했다.



그는 이날 중남미 12개국 정상과의 회의에서도 대이란 군사작전과 관련해 “우리는 그들의 통신망도 파괴했고, 모든 통신망이 사라졌다”고 했다. 또 “우리는 사흘 만에 42척의 해군 함정을 격침했고, 그중 일부는 매우 큰 함정이었다. 그것은 해군의 종말이었다”며 “우리는 이란 공군도 격파했다”고 말했다.



트럼프 대통령은 이란이 더욱 강력한 공격을 받을 것이라고 경고했다. 이날 트루스소셜 게시물에서 “오늘 이란은 매우 강력한 타격을 입을 것”이라며 “이란의 나쁜 행동 때문에, 지금까지 목표물로 고려되지 않았던 지역과 집단들이 이제 완전한 파괴와 확실한 죽음을 위한 심각한 검토 대상이 됐다”고 밝혔다.



미군과 이스라엘군은 7일 이란에 대한 공습을 확대했고, 테헤란 인근 연료 저장시설을 타격했다. 이스라엘은 해당 연료 저장시설을 이란군이 사용하고 있었다고 주장했다. 이란 석유부도 성명을 통해 테헤란주와 알보르즈주의 여러 석유 저장시설이 공격 대상이 됐다고 밝혔다.



한 미군 고위 관계자는 미군도 이란에 대한 공습을 강화해 이슬람혁명수비대(IRGC), 방공망, 미사일 등 광범위한 군사 목표물을 타격했다고 전했다.



트럼프 대통령은 지난달 28일 이란 공습을 시작한 이후 대이란 작전과 관련해 여러 차례 입장을 바꿔왔다. 그는 지난 6일에는 대이란 작전을 끝내고 협상에 나서는 조건으로 이란의 ‘무조건 항복’을 요구했다. 이는 공습 첫날 미국의 전쟁 목표를 핵 프로그램 등 임박한 이란의 위협을 제거해 미국인을 보호하는 것이라고 규정했던 기존 설명과는 다르다. 뉴욕타임스(NYT)는 “개전 이후 일주일 동안 트럼프 행정부의 전쟁 목표가 수시로 바뀌었고 사실상 10여 가지의 다른 버전이 있다”면서 “특히 참모진조차 이러한 변화를 따라잡지 못해 트럼프와 상반된 입장을 내놓는 상황이 이어지고 있다”고 지적했다.

