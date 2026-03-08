이란 대통령 “걸프국에 사과” 이후에 또 공격

강경파 비판에 기존 발언 번복 임시 지도부 내부 분열 표출

마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국·이스라엘의 공습에 대한 보복 공격으로 피해를 본 걸프 국가에 사과하며 공격 중단을 선언했지만, 이란은 걸프 국가들을 상대로 공격을 이어갔다. 강경파의 비판에 직면한 페제시키안 대통령이 기존 사과 발언을 번복하면서 이란 지도부가 내부 분열에 시달리고 있다는 분석이 나온다. | 관련기사 2·3·4면



페제시키안 대통령은 7일(현지시간) 국영TV 연설에서 “이란의 공격을 받은 이웃 국가들에 사과한다”며 “우리는 이웃 국가들을 공격할 의도가 없다. 그들은 우리의 형제들”이라고 말했다.



이어 임시 지도자위원회가 “이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”고 밝혔다. 임시 지도자위원회는 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망에 따라 최고지도자 권한을 대행하는 헌법상 기구로 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 알리레자 아라피 헌법수호위원회 위원 등 3인으로 구성돼 있다.



하지만 페제시키안 대통령의 발언 이후에도 이란의 바레인, 아랍에미리트연합(UAE), 사우디아라비아 등 걸프 국가들에 대한 공격이 이어졌다.



페제시키안 대통령의 사과 발언을 두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란이 중동 이웃 국가들에 사과하고 항복했다”고 밝히자 이란 강경파들은 페제시키안 대통령을 향해 비판을 쏟아냈다.



이란 국정운영의 실권을 쥐고 있는 것으로 알려진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 이날 TV 연설을 통해 미국이 “자신들의 오판으로 인한 수렁에 빠졌다”며 “그(트럼프 대통령)는 대가를 치러야 한다”고 강경한 입장을 밝혔다.



모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 페제시키안 대통령의 사과를 반박하며 “미군기지가 주둔하는 한 이들 국가는 평화를 누릴 수 없을 것”이라고 말했다.



강경파의 비판에 직면한 페제시키안 대통령은 이날 밤 기존 사과 발언을 번복하는 듯한 메시지를 내놨다.



이란 전문가회의 “하메네이 후계자, 모즈타바 사실상 확정”



그는 엑스에 “우리는 조국을 지키기 위해 죽을 때까지 저항할 것”이라며 “우리는 우방국이나 이웃 국가를 공격한 것이 아니라, 해당 지역의 미군 기지, 시설 및 설비를 목표로 삼았다”고 밝혔다.



페제시키안 대통령의 사과와 번복은 이란 집권층 내부의 분열 양상을 보여준다. 뉴욕타임스는 명목상 임시 지도자위원회가 국가를 운영하고 있지만, 안보기관이 실질적으로 큰 영향력을 행사할 가능성이 크다고 지적했다. 사남 바킬 채텀하우스 중동·북아프리카 책임자는 “페제시키안의 발언과 뒤이은 걸프 국가에 대한 추가 공습은 군사 중심 체제 내에서 그의 무력함을 더욱 부각시킬 뿐”이라고 말했다.



페제시키안 대통령이 국영TV 연설에서 하메네이와 다른 고위 지도자들이 암살된 상황에서 이란 군부와 이슬람혁명수비대가 독자적으로 활동하고 있음을 시사하는 발언을 한 것도 이 같은 분석을 뒷받침한다. 그는 “지휘관과 지도자가 잔혹한 침략으로 목숨을 잃었기 때문에, 우리 군은 자체 권한으로 작전을 수행했다”고 말했다.



이란 지도부 분열 속에 일부 성직자와 강경파 언론을 중심으로 하메네이 후계자를 신속히 선출해야 한다는 주장이 제기되는 가운데 이란 전문가회의는 차기 지도자를 사실상 확정한 것으로 보인다. 이란 최고지도자를 선출하는 88인의 성직자로 이뤄진 전문가회의 위원인 아야톨라 모하마드 메흐디 미르바게리는 8일 하메네이 후계자와 관련, “확고한 만장일치의 의견이 제시됐다”고 밝혔다. 후계자로는 하메네이의 아들 모즈타바 하메네이가 유력한 것으로 알려졌다.



전문가회의는 최종 결정을 대면회의를 통해 내려야 하는지, 대면 절차 없이 결정할 수 있는지를 두고 최종 조율 중인 것으로 보인다. 88인의 성직자가 대면회의를 위해 한 장소에 모일 경우 미국과 이스라엘에 표적 공격을 당할 위험이 크다.

