쿠웨이트 “불가항력 조항 발동”…석유제품 판매 중단 ‘2차 충격’

호르무즈 해협 봉쇄 여파

걸프 산유국들 ‘감산 조치’

유가 배럴당 100달러 눈앞

국내 휘발유 가격도 ‘비상’

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 호르무즈 해협이 마비되고 걸프 산유국들이 감산에 나서면서 국제유가가 배럴당 100달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 국내 휘발유 가격은 러시아·우크라이나 전쟁 이후 4년 만에 2000원을 넘어설 것이란 우려가 나온다. 중동 지정학적 위기에 따른 유가 급등으로 물가·환율 상승 압력이 커질 것으로 예상된다.



지난 6일(현지시간) 뉴욕 상업거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 9.89달러(12.21%) 폭등한 배럴당 90.90달러에 마감했다. 주간 기준 상승률은 약 36%로 집계가 시작된 1983년 이후 최대 상승폭을 기록했다. 이날 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 영국 런던 ICE 선물거래소에서 8.52% 오른 배럴당 92.69달러에 마감했다.



러시아·우크라이나 전쟁 영향으로 유가가 솟구친 2022년 3월 이후 4년 만에 국제유가는 100달러선을 다시 위협하고 있다. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 공급 감소분을 하루 약 170만배럴로 추정하면서 이는 러시아가 우크라이나를 침공한 후 몇주간 겪었던 공급 차질보다 17배나 큰 규모라고 밝혔다. 당시엔 러시아산 원유가 인도·중국 등으로 우회 수출될 여지가 있었지만 이번엔 호르무즈 해협 봉쇄로 가격 상승 압력이 더 강하다는 이유에서다.



산유국들의 ‘생산 중단’이라는 2차 충격도 이어지고 있다. 쿠웨이트의 국영 석유회사 KPC는 7일 기업이 통제할 수 없는 상황이 닥치면 계약상 의무를 이행하지 않아도 되는 ‘불가항력 조항’을 발동하며 석유 제품 판매를 중단한다고 밝혔다. 석유를 실어나를 선박이 없고 저장시설도 포화 상태에 이르렀기 때문이다.



고유가 지속 땐 ‘환율 1500원선’ 전망도



쿠웨이트는 걸프 해역 가장 안쪽에 위치해 호르무즈 해협을 통과해야만 석유를 수출할 수 있다. 아랍에미리트연합(UAE) 국영 석유회사 또한 감산 조치에 돌입했다고 밝혔다.



국내 실물경제에는 비상이 걸렸다. 8일 오후 6시 기준 전국 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1895원가량으로 지난달 28일(1598원)보다 18% 넘게 올랐다.



한국은행은 지난달 브렌트유 가격이 연평균 배럴당 64달러라 가정하고 올해 소비자물가 상승률을 2.2%로 전망했다. 하지만 고유가가 장기간 유지될 경우 전망치 상향 조정이 불가피할 것으로 예상된다. 최지욱 한국투자증권 연구원은 “전쟁이 3개월 이상 지속되고 유가가 계속 상승할 경우 한은 기준금리 인상 가능성이 열릴 것”이라고 말했다.



시장에선 고유가가 지속하면 환율이 1500원선까지 치솟을 수 있다는 전망도 나온다. 이란 사태 이전 하향 안정세를 보이던 환율이 다시 오름세를 이어갈 경우 수입물가를 자극할 수 있다.



증권가에선 9일 ‘검은 월요일’을 배제할 수 없다는 우려가 나온다. 지난 6일 뉴욕 증시는 다우지수(-0.95%)와 나스닥지수(-1.6%)가 동반 하락하며 위험회피 심리가 확산됐다.



노동길 신한투자증권 연구원은 “국내 주식시장 변동성의 본질은 유가에서 출발한다”고 말했다.

