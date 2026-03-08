창간 80주년 경향신문

중동발 ‘에너지 위기’에 러시아 최대 수혜국 됐다

경향신문

본문 요약

입력 2026.03.08 20:36

수정 2026.03.08 20:37

  • 박은경 기자

원유 제재 일부 완화, 수익 증가

인도 등 거래 재개…웃돈 조짐도

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 촉발된 중동 에너지 위기의 최대 수혜국으로 러시아가 거론되고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지시간) “지난주까지만 해도 구매자를 찾기 어려웠던 러시아산 원유가 최근 인기 상품으로 떠올랐다”고 보도했다. 러시아산 원유에 대한 제재가 일부 완화되면서 인도 등이 거래를 재개할 수 있게 됐고, 유가와 천연가스 가격 급등이 러시아 생산업체들의 수익 증가로 이어지고 있다는 것이다.

이미 인도에서 러시아 원유를 구매할 때 적용되던 큰 폭의 할인도 줄어들기 시작했다. 일부 트레이더는 국제 기준 가격보다 높은 가격에 러시아산 원유를 판매하려는 움직임까지 보인다고 이 신문은 전했다.

러시아는 세계 최대 석유 수출국 가운데 하나다. 2022년 2월 우크라이나를 침공하기 전까지 러시아는 미국과 사우디아라비아에 이어 세계 3위 석유 생산국이었으며, 서방의 제재 속에서도 지난해 세계 3대 원유 수출국 지위를 유지했다.

다만 그동안 러시아산 원유는 대폭 할인된 가격에 판매되며 산업 수익이 크게 줄었고, 러시아의 전쟁 자금 조달에도 타격을 줬다. 실제로 올해 1월 러시아의 석유·가스 수입은 2020년 7월 이후 최저 수준을 기록했다. 최근 유가 상승은 이러한 재정 압박을 완화하고 침체 국면에 있던 러시아 경제를 다시 끌어올릴 가능성이 있다는 분석이 나온다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 최근 에너지 시장 변화에 자신감을 드러냈다. 푸틴 대통령은 지난 4일 언론 인터뷰에서 “이제 다른 시장이 열리고 있다”고 말했다.

선박 추적 데이터 업체 클레퍼의 원유 분석가인 나빈 다스는 WSJ에 “미국과 이란 간 갈등이 길어질수록 세계는 러시아 원유에 점점 더 의존하게 될 것”이라고 말했다.

이 가운데 러시아가 중동 내 미군 자산 위치를 이란에 제공하는 등 분쟁에 간접적으로 관여하고 있다는 보도도 나오고 있다. 워싱턴포스트와 파이낸셜타임스는 전날 복수 소식통의 말을 인용해 러시아가 중동 지역 미군 자산의 위치, 즉 군용기와 군함 등의 위치 정보를 이란에 제공했다고 보도했다. 다만 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이 같은 보도를 일축했다. 그는 “이란에서의 군사작전과 관련해 러시아 정보가 아무런 차이를 만들지 못하고 있다”며 “우리는 그들을 완전히 압도하고 있기 때문”이라고 말했다.

