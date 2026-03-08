가파른 절벽 위, 신이 숨겨준 ‘기적의 수도원’

EBS1 ‘세계테마기행’

이번주 EBS1 <세계테마기행>의 목적지는 유럽의 숨은 보석 몬테네그로와 세르비아다. 9일 방송되는 1부에서는 ‘발칸의 보석’ 몬테네그로로 향한다. 오동석 여행작가가 큐레이터로 나선다.



처음 발디딘 곳은 몬테네그로 남서부의 해안 도시인 헤르체그노비다. 지중해의 낭만을 즐기기 위해 선상 낚시에 도전해본다. ‘스페인 도미’라고도 불리는 붉은 판도라(Red Pandora)를 낚아 식사를 준비한다.



이어 오스트로그 수도원으로 향한다. 이곳은 17세기 오스만 제국의 박해를 피해 험준한 절벽 동굴에 세워져 오랜 역사를 자랑한다. 제2차 세계대전 당시 독일군의 포탄이 날아들었지만 피해를 입지 않아 ‘기적의 수도원’으로도 불린다. 아직 보관 중인 포탄을 직접 만져보고, 수도원에 전해 내려오는 이야기도 듣는다.



에메랄드빛 타라강 앞에서 먹는 컵라면의 맛은 어떨까. 두르미토르 국립공원의 빙하호수에선 스노슈잉에 도전한다. 두르미토르의 설원을 걸으며 여정을 마무리한다. 몬테네그로는 9일 오후 8시40분 방송에서 만나볼 수 있다.

