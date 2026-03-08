지자체, 통합돌봄 앞두고 ‘업무 가중’ 호소

사회서비스 분야 하위 계획 강제에 현장 공무원들 “겉핥기식 일처리”

중앙부처 ‘법정계획’의 구체 계획 수립 및 시행까지 맡는 각 지방자치단체가 인력난과 과중한 행정업무에 시달린다는 분석과 증언이 나왔다. 이달 말 시행되는 통합돌봄 등 사회복지 정책의 실효성을 높이기 위해 지자체 역량을 보강해야 한다는 요구가 나온다.



8일 한국보건사회연구원의 ‘지방자치단체의 사회서비스 관련 법정계획 수립 실태 및 개선방안’ 보고서를 보면, 2025년 기준 사회서비스 분야 법정계획 총 43개 중 34개(79.1%)는 지자체에 하위 계획 수립을 강제하고 있다. 전체 국가 법정계획의 지자체 수립 의무 비율(34.7%)의 2배 이상이다. 각 지자체가 조례에 근거해 세우는 계획까지 포함하면 지자체가 수립·관리해야 할 복지계획은 더 늘어난다.



업무가 가중되고 잦은 보직 이동이 겹치면서, 지자체 복지계획은 현장 공무원에겐 빨리 처리해야 할 행정업무로 인식되기 쉽다. 연구진이 광역단체 1곳, 기초단체 1곳에서 담당 공무원들을 심층면접한 결과, 한 지역보건의료계획 담당 공무원은 “시간이 촉박하다 보니 계획 자체가 겉핥기식으로 될 수밖에 없다”고 했다. 또 다른 실무자는 “스트레스 수치가 너무 높았고 가수면 상태로 일했다. 도망가고 싶다는 생각밖에 안 들었다”고 했다.



이는 복지계획의 부실로 이어질 가능성이 높다. 한 공무원은 “계획 관련 평가를 잘 받기 위해 중장기 계획을 세울 때 목표를 낮게 잡는다”고 했다.



통합돌봄 시행을 앞두고 더욱 큰 우려가 나온다. 복지부는 지난 5일 중앙과 지방 협력체계를 구축하고, 중앙 기본계획과 지방 지역계획을 연계해 통합돌봄을 추진하겠다고 했다. 중앙·지방 협력체계 구축, 기본계획과 지역계획의 연계 수립, 통합지원협의체를 중심으로 한 기관 간 협력 강화가 포함됐다. 여기에 서비스를 신청한 주민의 개인별 지원계획도 시군구가 수립하도록 했다. 돌봄 노동자들은 지난 6일 기자회견을 열고 “인력 확충 없는 통합돌봄은 기존 사업들을 이름만 바꿔 재탕하는 ‘무늬만 통합’으로 전락할 우려가 크다”고 했다. 이주열 남서울대 보건행정학과 교수는 “복지부가 사업 설계도만 내놓을 게 아니라 제도를 굴릴 인력과 예산을 확보할 방안도 말해야 한다”고 했다.

