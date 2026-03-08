“우리도 러닝머신 타며 득근”…‘턱 없는’ 꿈, 이뤄갑니다

서울 최초 동작 ‘장애인 헬스장’ 개장 한 달 만에 120명 회원 등록

“예전에는 헬스장에 가볼 엄두도 못 냈는데 이런 곳에서 운동하니 너무 좋아요.” 시각장애인인 박옥자씨(57)는 요즘 일주일에 3~4번씩 서울 동작구 상도동의 장애인 전용 헬스장을 찾는다. 그는 “장애가 있어 운동을 하고 싶어도 어려움이 있었는데 장애인을 위한 헬스장이 생겨 오게 됐다”면서 “러닝머신 같은 기구들도 처음 이용해봤다. 너무 좋다”며 웃었다.



동작구는 서울에서 최초로 지난 1월5일 ‘장애인 전용 헬스장’을 열었다. 운영시간은 평일 오전 9시~오후 6시로, 동작구에 거주하는 등록 장애인이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.



헬스장에는 러닝머신, 사이클 등 20종 27개의 운동기구가 갖춰져 있다. 헬스장 내 인기 운동기구인 일명 ‘천국의 계단’(스텝밀)도 설치했다.



장애인들의 관심은 높았다. 8일 동작구에 따르면 문을 연 지 불과 한 달 만에 120여명의 장애인들이 회원등록을 했다. 주로 60~70대 장애인이 많지만 청년과 청소년 이용자도 꾸준히 늘고 있다. 헬스장 운영을 맡은 원단이 사회복지사는 “가장 어린 이용자 중에는 중학생도 있다”고 말했다.



장애인 전용 공간인 만큼 헬스장 진입로와 내부에는 경사로 및 턱 역시 없다.



원 복지사는 “전동휠체어를 주로 이용하는 지체장애인들이 헬스장 내부에서도 자유롭게 이동할 수 있도록 동선을 설계했다”고 말했다. 운동기구마다 바닥에 반사판 역할을 하는 노란 테이프를 붙여 시각장애인들이 기구 위치를 파악할 수 있도록 했다.



헬스장에는 운동기구만 있는 게 아니다. 전문 운동강사가 상주하며 장애인들이 체계적으로 운동할 수 있도록 지원한다. 장애 유형에 맞춘 프로그램도 함께 운영한다. 처음 헬스장을 방문한 장애인들은 일반 헬스장과 동일하게 인보디(체성분 분석 기기)를 측정하고, 운동 경험 및 신체 상태에 적절한 맞춤 프로그램을 제공받을 수 있다.



벌써 두 달째 헬스장을 이용하고 있는 양영안씨(56)는 “일반 헬스장은 안전 문제 때문에 우리 같은 시각장애인은 받아주지 않는다”면서 “여기서는 트레이너 선생님들이 항상 지켜봐주고 위험한 상황이 있으면 바로바로 잡아줘 안심된다”고 말했다.



문화체육관광부가 발표한 ‘2025 장애인 생활체육조사’ 결과를 보면 헬스장과 같은 체육시설을 이용해본 적이 있다고 답한 장애인은 전체 응답자의 18.2%에 불과했다. 대부분의 헬스장이 비장애인을 중심으로 운영된다. 장애인 전용 체육시설도 전국에 78곳뿐이다. 박일하 동작구청장은 “앞으로도 장애인 맞춤형 체육 인프라를 확충해 나가겠다”고 말했다.

