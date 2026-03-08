창간 80주년 경향신문

수백년 된 마을 보호수, 이렇게 지킨다

경향신문

본문 요약

전북 곳곳에서 수백년 동안 마을의 탄생과 흥망을 지켜온 보호수들의 이야기가 한 권의 도감으로 묶였다.

전북에는 느티나무와 소나무, 은행나무 등 19종 658그루의 보호수가 지정·관리되고 있다.

도감에는 이 가운데 역사성과 수형이 뛰어난 보호수 200그루를 선정해 수령과 생육 특성, 마을에 전해 내려오는 설화와 역사적 배경을 함께 담았다.

수백년 된 마을 보호수, 이렇게 지킨다

입력 2026.03.08 21:06

수정 2026.03.08 21:07

‘보호수 도감’ 발간한 전북도

수액 공급 등 정밀 관리 눈길

“마을은 사라져도 나무는 남았다.”

전북 곳곳에서 수백년 동안 마을의 탄생과 흥망을 지켜온 보호수들의 이야기가 한 권의 도감으로 묶였다.

전북도는 도내 보호수의 역사와 설화, 문화적 가치를 정리한 도감 <그 나무 곁에 우리는>을 발간했다고 8일 밝혔다. 이번 도감은 보호수를 단순한 노거수나 경관 자원이 아니라 지역 공동체의 기억을 간직한 문화유산으로 조명한 것이 특징이다.

전북에는 느티나무와 소나무, 은행나무 등 19종 658그루의 보호수가 지정·관리되고 있다. 도감에는 이 가운데 역사성과 수형이 뛰어난 보호수 200그루를 선정해 수령과 생육 특성, 마을에 전해 내려오는 설화와 역사적 배경을 함께 담았다.

보호수 가운데 상징성이 큰 나무들도 소개됐다. 전북에서 가장 오래된 보호수는 임실군 임실읍 이도리에 있는 은행나무로 수령이 약 740년에 이르는 것으로 알려졌다. 가장 규모가 큰 보호수는 무주군 적상면 포내리의 느티나무로, 가슴높이 둘레가 약 1080㎝에 달한다.

군산 하제마을 팽나무(천연기념물 제573호)도 실렸다. 수령 약 600년으로 추정되는 이 나무는 미군기지 확장 과정에서 주민들이 마을을 떠난 뒤에도 옛 터전에 남아 마을의 기억을 지켜온 나무로 알려져 있다.

진안 마이산 은수사 경내의 청실배나무(천연기념물 제386호)도 도감에 담겼다. 이 나무는 조선을 세운 태조 이성계가 마이산에서 기도를 올린 뒤 기념으로 심었다는 설화가 전해진다.

전북도는 보호수의 체계적인 보전을 위해 매년 정기 점검과 정밀 진단을 하고 있다. 노거수 가지가 꺾이거나 쓰러지는 것을 막기 위해 지지대를 설치하고, 수세가 약해진 나무에는 영양수액을 공급하는 등 생육 상태에 맞춘 관리 작업을 진행하고 있다.

댓글